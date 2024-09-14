Уфимский клуб разгромно проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:6

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:6 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Зборовский (10-я минута), Алексей Бывальцев (20), Брукс Мэйсек (26, 52), Кертис Волк (42) и Анатолий Голышев (55). У проигравших отличился Александр Хмелевски (28).

«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ после трех побед. У «Автомобилиста» три победы в пяти матчах.

Без поражений в нынешнем сезоне КХЛ пока остается только ярославский «Локомотив».

В следующем матче «Салават Юлаев» 17 сентября примет омский «Авангард», «Автомобилист» в тот же день дома сыграет с астанинским «Барысом».