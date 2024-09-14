«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:6 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Сергей Зборовский (10-я минута), Алексей Бывальцев (20), Брукс Мэйсек (26, 52), Кертис Волк (42) и Анатолий Голышев (55). У проигравших отличился Александр Хмелевски (28).
«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ после трех побед. У «Автомобилиста» три победы в пяти матчах.
Без поражений в нынешнем сезоне КХЛ пока остается только ярославский «Локомотив».
В следующем матче «Салават Юлаев» 17 сентября примет омский «Авангард», «Автомобилист» в тот же день дома сыграет с астанинским «Барысом».
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