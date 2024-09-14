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Плющенко назвал некрасивым решение об уходе из его академии Самоделкиной

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что в следующий раз поступит умнее, работая с зарубежными фигуристками. 17-летняя Самоделкина ранее сменила российское спортивное гражданство на казахстанское
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает некрасивым решение об уходе из его академии Софьи Самоделкиной. Об этом он заявил «РИА Новости».

17-летняя Самоделкина, которая ранее сменила спортивное гражданство на казахстанское, в начале сентября сообщила об уходе из академии Плющенко. В октябре спортсменка направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Арутюняну, тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена и чемпиона мира Ильи Малинина.

По словам Плющенко, решение Самоделкиной стало для него просто шоком. «Все было сделано очень некрасиво. Повлиять на это решение мы не могли. Будем учиться и в следующий раз поступим умнее, работая с зарубежными фигуристками. Всегда хочется доверять людям и работать с душой, но далеко не всегда это ценят», — сказал Плющенко.

Сменившая гражданство российская фигуристка покинула академию Плющенко
Спорт
Софья Самоделкина

Самоделкина — победительница и призер этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.

Федерация фигурного катания на коньках России в мае одобрила переход Самоделкиной под флаг Казахстана.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Евгений Плющенко Софья Самоделкина
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