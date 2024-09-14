Плющенко назвал некрасивым решение об уходе из его академии Самоделкиной
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает некрасивым решение об уходе из его академии Софьи Самоделкиной. Об этом он заявил «РИА Новости».
17-летняя Самоделкина, которая ранее сменила спортивное гражданство на казахстанское, в начале сентября сообщила об уходе из академии Плющенко. В октябре спортсменка направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Арутюняну, тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена и чемпиона мира Ильи Малинина.
По словам Плющенко, решение Самоделкиной стало для него просто шоком. «Все было сделано очень некрасиво. Повлиять на это решение мы не могли. Будем учиться и в следующий раз поступим умнее, работая с зарубежными фигуристками. Всегда хочется доверять людям и работать с душой, но далеко не всегда это ценят», — сказал Плющенко.
Самоделкина — победительница и призер этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.
Федерация фигурного катания на коньках России в мае одобрила переход Самоделкиной под флаг Казахстана.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов