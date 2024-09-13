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Хюрцелер из «Брайтона» стал самым молодым лучшим тренером месяца в АПЛ

Хюрцелер из «Брайтона» стал самым молодым лучшим тренером месяца в истории АПЛ
Фабиану Хюрцелеру 31 год. Он получил эту награду в свой первый же месяц работы в Английской премьер-лиге
Фабиан Хюрцелер
Фабиан Хюрцелер (Фото: Cathrin Mueller / Getty Images)

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер получил награду лучшему тренеру августа в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

«Брайтон» в августе обыграл «Эвертон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1), а также сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Команда Хюрцелера занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

31-летний Хюрцелер, который является самым молодым главным тренером в истории АПЛ, также стал самым молодым, кто получил награду тренеру месяца.

Кроме того, он получил эту награду в свой первый месяц в АПЛ. В последний раз подобное удавалось Ангелосу Постекоглу с «Тоттенхэмом» в августе 2023 года. Хюрцелер также стал первым главным тренером «Брайтона», удостоившимся этого приза с тех пор, как Крис Хьютон выиграл награду в феврале 2018-го.

На приз также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Арне Слот («Ливерпуль»).

Немец возглавил «Брайтон» в середине июня. Предыдущим местом работы Хюрцелера был гамбургский «Санкт-Паули», который по итогам прошлого сезона победил во втором немецком дивизионе и вышел в бундеслигу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ)
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