 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин завершил карьеру

Последним клубом 35-летнего защитника был казахстанский «Кайрат», который он покинул летом этого года
Виктор Васин
Виктор Васин (Фото: «Спорт-Экспресс» / ТАСС)

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Сделал он это в эфире «Матч ТВ» перед матчем восьмого тура РПЛ ЦСКА — «Зенит».

Последним клубом Васина был казахстанский «Кайрат», который он покинул в июле этого года.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2021 год, три раза выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны. Всего за ЦСКА он провел 98 матчей и забил два гола.

Также Васин играл за нальчикский «Спартак», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».

Защитник провел 13 матчей в составе сборной России (последний — в 2017 году), в которых отметился двумя голами.

«Химки» расторгли контракт с экс-игроком сборной России спустя три месяца
Спорт
Артур Юсупов

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА сборная России по футболу
Материалы по теме
Вратаря ЦСКА отстранили от тренировок после слов о «Спартаке»
Спорт
Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА
Спорт
Малийский новичок ЦСКА пообещал назвать своего жеребенка в честь клуба
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Подмосковный депутат «добровольно-принудительно» сдал мандат спустя 4 дняПолитика, 17:19
«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛСпорт, 16:59
МИД ОАЭ поблагодарил Москву и Киев за сотрудничество при обмене пленнымиПолитика, 16:54
«Манчестер Юнайтед» одержал первую с февраля крупную победуСпорт, 16:38
Aydınlık сообщила о кадрах со встречи представителей Киева с террористамиПолитика, 16:37
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин завершил карьеруСпорт, 16:29
Le Monde узнала реакцию Франции на слова Путина об ударах вглубь РоссииПолитика, 16:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рябков заявил о жестком ответе Москвы на разрешение ВСУ бить по РоссииПолитика, 16:09
Леклер выиграл третью в сезоне квалификацию в «Формуле-1»Спорт, 16:08
Журналист назвал странным отстранение вратаря ЦСКА после его интервьюСпорт, 15:56
Посольство России заявило об обращениях от желающих переехать британцевПолитика, 15:53
В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцевОбщество, 15:44
В Германии предложили контактную группу по урегулированию на УкраинеПолитика, 15:28
Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКАСпорт, 15:27