Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин завершил карьеру
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Сделал он это в эфире «Матч ТВ» перед матчем восьмого тура РПЛ ЦСКА — «Зенит».
Последним клубом Васина был казахстанский «Кайрат», который он покинул в июле этого года.
Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2021 год, три раза выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны. Всего за ЦСКА он провел 98 матчей и забил два гола.
Также Васин играл за нальчикский «Спартак», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».
Защитник провел 13 матчей в составе сборной России (последний — в 2017 году), в которых отметился двумя голами.
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