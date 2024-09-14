Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин завершил карьеру

Последним клубом 35-летнего защитника был казахстанский «Кайрат», который он покинул летом этого года

Виктор Васин (Фото: «Спорт-Экспресс» / ТАСС)

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Сделал он это в эфире «Матч ТВ» перед матчем восьмого тура РПЛ ЦСКА — «Зенит».

Последним клубом Васина был казахстанский «Кайрат», который он покинул в июле этого года.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2021 год, три раза выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны. Всего за ЦСКА он провел 98 матчей и забил два гола.

Также Васин играл за нальчикский «Спартак», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».

Защитник провел 13 матчей в составе сборной России (последний — в 2017 году), в которых отметился двумя голами.