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Леклер выиграл третью в сезоне квалификацию в «Формуле-1»

Норрис провалился в квалификации Гран-при Азербайджана, Леклер выиграл поул
Монегаск опередил в квалификации Гран-при Азербайджана австралийца Оскара Пиастри из McLaren и партнера по Ferrari испанца Карлоса Сайнса
Шарль Леклер
Шарль Леклер (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari занял первое место в квалификации 17-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.

26-летний Леклер выиграл 26-й поул в карьере и третий в нынешнем сезоне. Примечательно, что монегаск стал лучшим в квалификации Гран-при Азербайджана четвертый раз подряд.

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Вторым будет стартовать австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим — испанец Карлос Сайнс (Ferrari).

Действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) показал шестой результат. Его главный соперник в нынешнем сезоне, британец Ландо Норрис из McLaren, провалился в квалификации, заняв 17-е место.

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 303 очками, на втором месте — Норрис (241), на третьем — Леклер (217).

Гонка Гран-при Азербайджана пройдет 15 сентября, начало — в 14:00 мск.

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