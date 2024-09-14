Леклер выиграл третью в сезоне квалификацию в «Формуле-1»
Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari занял первое место в квалификации 17-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.
26-летний Леклер выиграл 26-й поул в карьере и третий в нынешнем сезоне. Примечательно, что монегаск стал лучшим в квалификации Гран-при Азербайджана четвертый раз подряд.
Вторым будет стартовать австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим — испанец Карлос Сайнс (Ferrari).
Действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) показал шестой результат. Его главный соперник в нынешнем сезоне, британец Ландо Норрис из McLaren, провалился в квалификации, заняв 17-е место.
Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 303 очками, на втором месте — Норрис (241), на третьем — Леклер (217).
Гонка Гран-при Азербайджана пройдет 15 сентября, начало — в 14:00 мск.
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