Российскую бегунью лишили серебра Олимпиады-2012 за допинг
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бегунью Татьяну Томашову на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте CAS.
Срок дисквалификации 49-летней Томашовой, которая уже давно завершила карьеру, отсчитывается с 3 сентября. Кроме того, аннулированы результаты россиянки с 21 июня 2012 по 3 января 2015 года.
Из-за этого она лишилась серебра Олимпиады-2012 в беге на 1500 м. Томашова в Лондоне стала четвертой, но после дальнейших дисквалификаций двух турецких спортсменок за допинг поднялась на второе место.
Томашову и еще нескольких российских легкоатлеток после разбирательства в CAS в 2009 году дисквалифицировали на два года и девять месяцев также за нарушение антидопинговых правил. После завершения отстранения Томашова вернулась в спорт и смогла отобраться на Игры-2012.
Томашова является серебряным призером Олимпиады 2004 года в Афинах в беге на 1500 м, двукратной чемпионкой мира на этой же дистанции.
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