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Российскую бегунью лишили серебра Олимпиады-2012 за допинг

Российскую бегунью Томашову лишили серебра Олимпиады-2012 за допинг
Татьяна Томашова в Лондоне стала четвертой в беге на 1500 м, но после дисквалификаций двух турчанок поднялась на второе место. Теперь CAS аннулировал ее результат и отстранил на десять лет
Татьяна Томашова
Татьяна Томашова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бегунью Татьяну Томашову на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте CAS.

Срок дисквалификации 49-летней Томашовой, которая уже давно завершила карьеру, отсчитывается с 3 сентября. Кроме того, аннулированы результаты россиянки с 21 июня 2012 по 3 января 2015 года.

Из-за этого она лишилась серебра Олимпиады-2012 в беге на 1500 м. Томашова в Лондоне стала четвертой, но после дальнейших дисквалификаций двух турецких спортсменок за допинг поднялась на второе место.

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Томашову и еще нескольких российских легкоатлеток после разбирательства в CAS в 2009 году дисквалифицировали на два года и девять месяцев также за нарушение антидопинговых правил. После завершения отстранения Томашова вернулась в спорт и смогла отобраться на Игры-2012.

Томашова является серебряным призером Олимпиады 2004 года в Афинах в беге на 1500 м, двукратной чемпионкой мира на этой же дистанции.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика допинг Россия CAS
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