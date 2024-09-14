Топ главных событий тура РПЛ

Матчи восьмого тура чемпионата России пройдут с 13-го по 15-е сентября. Главные события ближайших игр Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

ЦСКА — «Зенит»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Зенитом» состоится 14 сентября на «ВЭБ Арена». Лидером турнирной таблицы является «Зенит», на счету которого 17 очков, ЦСКА с 13-ю очками занимает пятое место.

Петербургская команда стала первым клубом с 2010-го года, которая в первых семи матчах чемпионата пропустила лишь один мяч: в последний раз такое удавалось «Рубину» Курбана Бердыева. Кроме того, такой результат по пропущенным голам после семи туров является клубным рекордом.

Лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент является Максим Глушенков, на счету которого семь забитых мячей. Однако в матче пятого тура, 18 августа, нападающий получил перелом кисти. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что Глушенков не успеет восстановиться к предстоящему матчу.

Самым результативным игроком ЦСКА является полузащитник Иван Обляков, на счету которого четыре забитых мяча. При этом, почти половину голов «армейцев» в новом сезоне РПЛ забили защитники: Игорь Дивеев (4 гола), Мойзес (2) и Хелвен (1) на троих отметились семью забитыми мячами (из 15).

В последний раз команды встречались в рамках финала Кубка России в прошлом сезоне: тогда «Зенит» обыграл ЦСКА в послематчевой серии пенальти (0:0 основное время, 5:4 по пенальти).

«Краснодар» — «Ростов»

Южное дерби состоится в Краснодаре 14 сентября. Клуб Сергея Галицкого примет «Ростов». Хозяева подходят к восьмому туру на втором месте (15 очков), уступая лидирующему «Зениту» два очка, а «Ростов» занимает седьмое место с 11-ю очками.

В новом сезоне РПЛ «Краснодар» идет без поражений. В прошлом сезоне «черно-зеленые» впервые проиграли лишь в 13-м туре.

В перерыве на сборные в составе «Краснодара» сразу шесть игроков выступали за свои национальные команды. Лидер клуба и сборной Армении легионеров Сперцян отметился забитым мячом в матче против Латвии (4:1), также защитник Георгий Арутюнян провел оба матча в составе армянской команды. За сборную Колумбии сыграли Кевин Кастаньо и Джон Кордоба, Кевин Ленини — в составе Кабо-Верде и защитник Лукас Оласа — за Уругвай.

Защитник «Ростова» Умар Сако стал единственным легионером команды Валерия Карпина, который в сентябре провел матч за национальную команду. Он дебютировал за сборную Нигера в матче Кубка Америки против Ганы и спас свою команду от поражения, забив ответный гол на 81-й минуте (1:1).

Кто может дебютировать

В последние недели трансферного окна «Спартак» подписал португальского защитника Рикарду Мангаш, который перешел из «Витории Гимарайнш. В нынешнем сезоне Мангаш провел за португальский клуб 10 матчей (в том числе в Лиге конференций), забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

В начале сентября состав «Локомотива» пополнил воспитанник клуба Эдгар Севикян, который в январе этого года перешел из «Пари НН» в «Ференцварош». В составе венгерского клуба он провел 17 матчей, забил один гол и отметился двумя результативными передачами. В сентябрьскую паузу на сборные Севикян сыграл в двух матчах в Лиге наций в составе армянской команды.

Нападающий Артем Дзюба 12 сентября, в последний день трансферного окна, подписал контракт с тольяттинским «Акроном». 36-летний форвард, который провел прошлый сезон в «Локомотиве», будет выступать в новом клубе под 24-м номером.

Голевая серия аргентинца «Зенита»

Аргентинец Лусиано Гонду, который перешел в «Зенит» 27 августа за €12 млн, своем дебютном матче за петербургский клуб против «Пари НН» 31 августа Гонду забил два мяча. Он стал вторым игроком в XXI веке, оформившим дубль в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ. Первым был Максим Глушенков ранее в этом сезоне. Он нанес 5 ударов в створ — рекорд нового сезона РПЛ среди всех игроков.

Кроме того, в товарищеском матче против «Кайрата» аргентинец отметился дублем.

Как дебютирует Соболев

Петербургский «Зенит» 30 августа объявил о подписании форварда Александра Соболева, который выступал за «Спартак». «РБК Спорт» сообщиал, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

Первый матч за «Зенит» Соболев провел 8 сентября на матче второй команды петербургского клуба против «Знамени Труда» (2:0). При этом, болельщики «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка команды.

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев 11 сентября заявил, что Соболев хочет доказать всем, какой он футболист. По словам Медведева, новичок «Зенита» усердно работает на тренировках и хочет доказать всем и себе, какой он футболист.