ПКР назвал число допущенных на Паралимпиаду российских спортсменов
Восемьдесят пять российских спортсменов из 92 получили аккредитации для участия в Паралимпийских играх в Париже, остальные еще проходят проверку. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве», — сказал Рожков.
По словам Рожкова, по еще семи атлетам ПКР ждет окончательного решения.
ПКР заявил на Паралимпиаду 92 спортсменов — 48 легкоатлетов и 35 пловцов, а также представителей настольного тенниса, триатлона и тхэквондо.
Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.
В марте Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр, они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн МПК.
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