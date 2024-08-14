ПКР назвал число допущенных на Паралимпиаду российских спортсменов

ПКР: 85 российских атлетов получили допуск на Паралимпиаду, семь еще проверяются

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что 85 российских атлетов получили аккредитации для участия в Паралимпиаде, а проверка еще по семи атлетам продолжается

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Восемьдесят пять российских спортсменов из 92 получили аккредитации для участия в Паралимпийских играх в Париже, остальные еще проходят проверку. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве», — сказал Рожков.

По словам Рожкова, по еще семи атлетам ПКР ждет окончательного решения.

ПКР заявил на Паралимпиаду 92 спортсменов — 48 легкоатлетов и 35 пловцов, а также представителей настольного тенниса, триатлона и тхэквондо.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.

В марте Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр, они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн МПК.