«Спартак» одержал вторую победу в групповом этапе Кубка России
Футболисты московского «Спартака» в гостях обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа Кубка России.
Голы забили Кристофер Мартинс (64-я минута), Хесус Медина (83) и Даниил Зорин (90+3).
В параллельном матче в группе А в эти минуты играют московское и махачкалинское «Динамо».
В первом туре «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0, «Крылья Советов» уступили махачкалинцам (0:1).
В следующем туре «Спартак» 27 августа примет махачкалинское «Динамо», «Крылья Советов» днем позже в гостях встретятся с московским «Динамо».
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