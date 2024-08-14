«Спартак» одержал вторую победу в групповом этапе Кубка России

Встреча против самарских «Крыльев Советов» завершилась со счетом 3:0

Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» в гостях обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Голы забили Кристофер Мартинс (64-я минута), Хесус Медина (83) и Даниил Зорин (90+3).

В параллельном матче в группе А в эти минуты играют московское и махачкалинское «Динамо».

В первом туре «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0, «Крылья Советов» уступили махачкалинцам (0:1).

В следующем туре «Спартак» 27 августа примет махачкалинское «Динамо», «Крылья Советов» днем позже в гостях встретятся с московским «Динамо».