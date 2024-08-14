Показывать отборочные матчи ЧМ-2026 в России будет онлайн-кинотеатр

Okko получил права на показ в России отборочных матчей чемпионата мира 2026 года

Кинотеатр Okko будет показывать матчи сборных из европейской зоны, которые поборются за право сыграть на мировом первенстве 2026 года

Килиан Мбаппе (Фото: Li Ming / Global lool press)

Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать Лигу наций УЕФА и квалификационные матчи сборных команд к чемпионату мира 2026 года. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе Okko.

Видеосервис уточнил, что будет показывать матчи европейских национальных команд, которые поборются за право играть на мировом первенстве 2026 года. В отборочном турнире будет 12 групп по четыре-пять сборных. Победители групп выходят напрямую. Команды, занявшие вторые места плюс четыре лучшие команды из Лиги наций сезона-2024/25 играют в плей-офф, где определяются еще четыре победителя плей-офф.

Таким образом, Okko расширил свой пакет футбольных трансляций. Также компании принадлежат права на ключевые европейские турниры, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига 1, Лига 2 и другие. Этим летом кинотеатр делил с «Матч ТВ» права на показ чемпионата Европы.

Сервис начнет транслировать Лигу наций 5 сентября с матчей Азербайджан — Швеция (19:00 мск), а также Сербия — Испания и Белоруссия — Болгария (оба начнутся в 21:45 мск).

В июле РБК сообщил, что владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин получил 100% оператора спортивных трансляций АО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. Как сообщал Шишкин, сделка прошла по «рыночной цене», но точная сумма не называлась. В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены.

Ранее 99% АО «Телеспорт Груп» принадлежало Макаренко, основавшему компанию, у самого же Шишкина был 1%. Переход доли Макаренко стал результатом реализации подписанного ранее опциона, по которому Шишкин имел право в случае наступления определенных обстоятельств выкупить компанию. Одним из этих обстоятельств, в частности, стала потеря «Телеспортом» прав на показ в России матчей чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги). Источники РБК ранее сообщали, что Ла Лига сама отозвала права из-за нарушения финансовых обязательств со стороны Макаренко.

В интервью ТАСС Макаренко заявлял, что компании уже принадлежат права на показ чемпионата Европы по футболу 2028 года, а также Олимпийских игр 2024 и 2026 годов.