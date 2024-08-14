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Эксклюзив

Показывать отборочные матчи ЧМ-2026 в России будет онлайн-кинотеатр

Okko получил права на показ в России отборочных матчей чемпионата мира 2026 года
Кинотеатр Okko будет показывать матчи сборных из европейской зоны, которые поборются за право сыграть на мировом первенстве 2026 года
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Li Ming / Global lool press)

Онлайн-кинотеатр Okko будет эксклюзивно показывать Лигу наций УЕФА и квалификационные матчи сборных команд к чемпионату мира 2026 года. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе Okko.

Видеосервис уточнил, что будет показывать матчи европейских национальных команд, которые поборются за право играть на мировом первенстве 2026 года. В отборочном турнире будет 12 групп по четыре-пять сборных. Победители групп выходят напрямую. Команды, занявшие вторые места плюс четыре лучшие команды из Лиги наций сезона-2024/25 играют в плей-офф, где определяются еще четыре победителя плей-офф.

Таким образом, Okko расширил свой пакет футбольных трансляций. Также компании принадлежат права на ключевые европейские турниры, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Лига 1, Лига 2 и другие. Этим летом кинотеатр делил с «Матч ТВ» права на показ чемпионата Европы.

Сервис начнет транслировать Лигу наций 5 сентября с матчей Азербайджан — Швеция (19:00 мск), а также Сербия — Испания и Белоруссия — Болгария (оба начнутся в 21:45 мск).

В июле РБК сообщил, что владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин получил 100% оператора спортивных трансляций АО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. Как сообщал Шишкин, сделка прошла по «рыночной цене», но точная сумма не называлась. В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены.

Ранее 99% АО «Телеспорт Груп» принадлежало Макаренко, основавшему компанию, у самого же Шишкина был 1%. Переход доли Макаренко стал результатом реализации подписанного ранее опциона, по которому Шишкин имел право в случае наступления определенных обстоятельств выкупить компанию. Одним из этих обстоятельств, в частности, стала потеря «Телеспортом» прав на показ в России матчей чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги). Источники РБК ранее сообщали, что Ла Лига сама отозвала права из-за нарушения финансовых обязательств со стороны Макаренко.

В интервью ТАСС Макаренко заявлял, что компании уже принадлежат права на показ чемпионата Европы по футболу 2028 года, а также Олимпийских игр 2024 и 2026 годов.

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