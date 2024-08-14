Гашек захотел помочь российским атлетам вернуться на международную арену

При этом двукратный обладатель Кубка Стэнли не уточнил, каким образом он может помочь россиянам. Кроме того, ему не понравилось, что 15 россиян выступили на Олимпиаде в Париже

Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек заявил в интервью iDNES.cz, что хотел бы помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры.

«Я хочу, чтобы они вернулись к нам на соревнования, но для этого нужно многое сделать. Я предлагаю помощь отдельным международных спортивным федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь НХЛ. Я хочу сотрудничать в этом. Это важно. Все, что я делаю, я делаю в первую очередь для спасения жизней», — сказал Гашек.

При этом Гашек не уточнил, как он собирается помочь в возвращении россиян.

Кроме того, Гашек выразил разочарование, что в Олимпийских играх в Париже приняли участие 15 российских спортсменов, назвал это рекламой специальной военной операции на Украине.

В Париже россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали одну медаль — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.

Многие международные спортивные федерации пока не позволяют выступать российским спортсменам в своих соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Гашек после начала спецоперации на Украине неоднократно высказывался против выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, в частности хоккеистов в НХЛ.

59-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).