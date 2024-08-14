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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Гашек захотел помочь российским атлетам вернуться на международную арену

Гашек захотел помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
При этом двукратный обладатель Кубка Стэнли не уточнил, каким образом он может помочь россиянам. Кроме того, ему не понравилось, что 15 россиян выступили на Олимпиаде в Париже
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек заявил в интервью iDNES.cz, что хотел бы помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры.

«Я хочу, чтобы они вернулись к нам на соревнования, но для этого нужно многое сделать. Я предлагаю помощь отдельным международных спортивным федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь НХЛ. Я хочу сотрудничать в этом. Это важно. Все, что я делаю, я делаю в первую очередь для спасения жизней», — сказал Гашек.

При этом Гашек не уточнил, как он собирается помочь в возвращении россиян.

Кроме того, Гашек выразил разочарование, что в Олимпийских играх в Париже приняли участие 15 российских спортсменов, назвал это рекламой специальной военной операции на Украине.

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В Париже россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали одну медаль — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.

Многие международные спортивные федерации пока не позволяют выступать российским спортсменам в своих соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Гашек после начала спецоперации на Украине неоднократно высказывался против выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, в частности хоккеистов в НХЛ.

59-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).

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Иван Витченко Иван Витченко
Доминик Гашек Россия Олимпиада-2024 отстранение спортсменов
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