Гашек захотел помочь российским атлетам вернуться на международную арену
Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек заявил в интервью iDNES.cz, что хотел бы помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры.
«Я хочу, чтобы они вернулись к нам на соревнования, но для этого нужно многое сделать. Я предлагаю помощь отдельным международных спортивным федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь НХЛ. Я хочу сотрудничать в этом. Это важно. Все, что я делаю, я делаю в первую очередь для спасения жизней», — сказал Гашек.
При этом Гашек не уточнил, как он собирается помочь в возвращении россиян.
Кроме того, Гашек выразил разочарование, что в Олимпийских играх в Париже приняли участие 15 российских спортсменов, назвал это рекламой специальной военной операции на Украине.
В Париже россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали одну медаль — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.
Многие международные спортивные федерации пока не позволяют выступать российским спортсменам в своих соревнованиях даже в нейтральном статусе.
Гашек после начала спецоперации на Украине неоднократно высказывался против выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, в частности хоккеистов в НХЛ.
59-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010–2011).
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