«Реал» в рекордный шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА
Футболисты мадридского «Реала» обыграли итальянскую «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на Национальном стадионе в Варшаве.
Игра завершилась со счетом 2:0. Ворота итальянцев поразили Федерико Вальверде (59-я минута) и Килиан Мбаппе (68), для которого гол стал дебютным за мадридский клуб.
«Реал» принимал участие в матче в качестве победителя Лиги чемпионов, «Аталанта» — лучшей команды Лиги Европы.
Мадридский клуб девятый раз в своей истории боролся за Суперкубок УЕФА и выиграл его в рекордный шестой раз (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024). По пять трофеев на счету «Барселоны» и «Милана».
«Аталанта» впервые играла в матче за Суперкубок УЕФА.
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