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В Италии сообщили об отказе арбитра полуфинала ЧМ-2022 работать в РФС

Gazzetta dello Sport сообщила об отказе арбитра полуфинала ЧМ работать в РФС
РФС 13 августа сообщил, что Даниэле Орсато вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС. La Gazzetta dello Sport пишет, что итальянец в последний момент передумал работать в России
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Итальянский арбитр Даниэле Орсато передумал работать в экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Накануне РФС объявил, что Орсато вошел в состав ЭСК.

Итальянская газета отметила, что Орсато изначально ответил согласием на предложение РФС, но потом передумал. La Gazzetta dello Sport предположила, что арбитр мог изменить свое решение из‑за возможного назначения на пост главы Ассоциации судей Италии.

Арбитр полуфинала ЧМ-2022 вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС
Спорт
Даниэле Орсато

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РФС.

Орсато работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и чемпионате мира 2022 года. В Катаре итальянец провел полуфинальный матч турнира между Аргентиной и Хорватией.

Кроме того, в 2020 году Орсато судил финал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией». В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) футбольные арбитры
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