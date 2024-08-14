Российский каноист рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде
Украинские и российские спортсмены старались не встречаться взглядами на Олимпийских играх в Париже, рассказал «Матч ТВ» российский каноист Алексей Коровашков.
«Пересекались [c украинскими гребцами на соревнованиях]. Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — сказал Коровашков.
Коровашков был одним из 15 российских спортсменов, которые выступили на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Вместе с Захаром Петровым они заняли четвертое место на дистанции 500 м в каноэ-двойках.
Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказывала Sport24, что в Париже россияне и украинцы старались не разговаривать между собой.
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