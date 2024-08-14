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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российский каноист рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде

Гребец Коровашков заявил, что прятал глаза при встрече с украинцами на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Алексей Коровашков заявил, что при встречах российские и украинские спортсмены прятали глаза в пол, чтобы избежать провокаций
Захар Петров и Алексей Коровашков
Захар Петров и Алексей Коровашков (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Украинские и российские спортсмены старались не встречаться взглядами на Олимпийских играх в Париже, рассказал «Матч ТВ» российский каноист Алексей Коровашков.

«Пересекались [c украинскими гребцами на соревнованиях]. Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций», — сказал Коровашков.

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Захар Петров и Алексей Коровашков

Коровашков был одним из 15 российских спортсменов, которые выступили на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Вместе с Захаром Петровым они заняли четвертое место на дистанции 500 м в каноэ-двойках.

Ранее российская каноистка Олеся Ромасенко рассказывала Sport24, что в Париже россияне и украинцы старались не разговаривать между собой.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 гребной спорт Алексей Коровашков Россия Украина
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