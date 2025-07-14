В Испании заподозрили Ямаля в найме карликов «для развлечения»

Ламин Ямаль 13 июля в честь своего дня рождения устроил вечеринку, которая завершилась скандалом. Испанца заподозрили в найме людей с карликовостью «в целях развлечения»

Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Министерство социальных прав Испании попросило прокуратуру провести расследование в отношении полузащитника «Барселоны» Ламина Ямала после его дня рождения, сообщает радиостанция COPE.

Ямаль 13 июля устроил вечеринку в честь 18-летия. Позднее ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями (ADEE, входит в Испанскую конфедерацию людей с физическими и органическими нарушениями развития — COCEMFE) заявила, что футболист нанял на мероприятие людей с карликовостью в целях развлечения. По данным COPE, Министерство социальных прав Испании намерено выяснить, были ли они подвержены унижениям во время мероприятия.

Согласно закону об инвалидности, в Испании запрещено устраивать шоу, высмеивающие или унижающие людей с ограниченными возможностями.

Спортсмен, в мае продливший контракт с «Барселоной» до 2031 года, 3 июня был признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory) — он оценил его по собственному экономическому алгоритму в €402,3 млн.

Ямаль — лучший молодой игрок Евро-2024 и чемпион турнира, обладатель премии Golden Boy как лучший молодой футболист Европы, в завершившемся сезоне выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании.