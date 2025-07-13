Король схватился за голову. Какие рекорды побил Ламин Ямаль до 18 лет

Ламину Ямалю 13 июля исполнилось 18 лет. Еще до совершеннолетия испанец стал самым дорогим футболистом и вошел в число претендентов на «Золотой мяч». «РБК Спорт» собрал главные достижения одного самых талантливых игроков в истории

Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Звезда из бедного квартала

Ламин Ямаль родился в семье эмигрировавшего из Марокко Мунира Насрауи и уроженки Экваториальной Гвинеи Шейлы Эбаны в Эсплугес-де-Льобрегат, неблагополучном районе на окраине Барселоны.

Они стали родителями в 21 год и 16 лет соответственно и назвали ребенка в честь двух лучших друзей отца — Ламина и Ямаля.

Молодые родители вскоре переехали в крупнейший пригород Барселоны — Мотаро. Они поселились в эмигрантском районе Рокафонда, где проживала семья отца будущего футболиста. Это один из беднейших районов во всей провинции Барселона. К примеру, доход на семью здесь был в три раза ниже, чем в далеко не самых престижных соседних районах.

Вскоре молодая семья рассталась, и Ламин Ямаль уехал с мамой в Гранольерс, который находится в 40 км от Барселоны.

Первый шаги в футболе начал делать в местной команде «Ла Торрета». Уже тогда он выделялся. И спустя полтора года его заметили скауты «Барселоны». И в семь лет он перешел в академию клуба.

Однако он продолжал жить с мамой в Гранольерсе, при этом часто навещая отца. В Рокафонде он всегда играл в футбол с местными. Из-за отсутствия поля и денег жители Рокафонды играли в футбол на бетоне.

В будущем Ямаль отдаст дань Рокафонде. Во время фирменного празднования гола он показывает число 304 — последние цифры почтового индекса района (08304). 304 — теперь также фирменный и товарный знак капсульной линейки Ямаля от Adidas.

В будни «Барселона» сама отвозила игроков на тренировки за счет собственной сети такси, а в выходные — отец на общественном транспорте или родственники.

Но в 2019-м «Барселона» перевела его в интернат-академию «Ла Масия», где ученики также ходят в школу. В «Ла Масии» он прожил до осени 2024 года, когда уже имел признание, титул чемпиона Европы и многомиллионные контракты.

Клубные рекорды

Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Ямаль дебютировал в чемпионате Испании 29 апреля 2023 года в матче против «Бетиса», выйдя на замену на 83-й минуте. В этой игре Ямаль установил свой первый рекорд, став самым юным футболистом в истории каталонского клуба, сыгравшим в Ла Лиге (ему было 15 лет и 290 дней).

В августе Ямаль впервые попал в стартовый состав каталонского клуба в матче Ла Лиги против «Кадиса».

В конце месяца отметился голевой передачей на Гави в поединке против «Вильярреала» и стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в ХХI веке (Ямалю было 16 лет и 45 дней).

Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Свой первый гол за каталонский клуб Ямаль забил 8 октября в матче испанского чемпионата против «Гранады», став самым юным автором гола в истории Ла Лиги (16 лет и 87 дней).

Испанец — самый молодой игрок «Барселоны», сыгравший в Лиге чемпионов. Он в 16 лет и 68 дней вышел на поле в матче против «Антверпена» (19 сентября 2023-го). В октябре 2023 года он вышел c первых минут в матче ЛЧ против «Порту» (1:0), став самым молодым игроком в истории турнира, вышедшим в стартовом составе (16 лет и 83 дня).

Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Ямаль в возрасте 16 лет и 223 дней стал самым молодым футболистом, сыгравшим в матче плей‑офф футбольной Лиги чемпионов. Он появился на поле в первой встрече 1/8 финала турнира против «Наполи».

В 17 лет завоевал награды практически всех крупных турниров, в которых участвовал, за исключением Лиги чемпионов: чемпионат Европы, Испании, Кубок и Суперкубок страны. И первым из них был чемпионат Европы.

А после выдающегося сезона 2024/25 Ямаль в 17 лет стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Он стал четвертым игроком в истории, чья рыночная стоимость достигла отметки €200 млн.

Личные достижения Ламина Ямаля на клубном уровне Самый молодой игрок стартового состава матча чемпионата Испании: 16 лет и 38 дней.

Самый молодой автор гола в истории чемпионата Испании: 16 лет и 87 дней.

Самый молодой участник «Класико»: 16 лет и 107 дней.

Самый молодой автор гола в истории Суперкубка Испании: 16 лет и 182 дня.

Самый молодой автор голевой передачи в истории Лиги чемпионов УЕФА: 16 лет и 153 дня.

Самый молодой игрок в матче плей-офф ЛЧ: 16 лет и 223 дня.

Самый молодой игрок с голом и передачей в одном матче: 17 лет и 241 день.

Самый молодой игрок в матче 1/4 финала ЛЧ: 16 лет и 272 дня.

Самый молодой автор гола в полуфинале ЛЧ: 17 лет и 291 день.

Рекорды в сборной Испании

Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Ямаль в сентябре 2023 года вышел на замену в матче сборной Испании против команды Грузии в отборочном турнире Евро-2024. Он заменил Дани Ольмо на 44-й минуте. Ямаль в возрасте 16 лет и 57 дней стал самым молодым игроком, дебютировавшим в истории сборной Испании. Он побил рекорд своего одноклубника Гави, который был установлен в октябре 2021 года (17 лет, два месяца и один день).

В том же матче он забил гол, став самым молодым автором гола за сборную Испании и в квалификации чемпионатов Европы (16 лет и 57 дней).

Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Ямаль в июне 2024 года вышел в стартовом составе в матче против Хорватии в первом туре чемпионата Европы в Германии. Он стал самым молодым игроком в истории Евро в возрасте 16 лет 338 дней. В тот же день он забил гол, став самым юным автором гола в истории чемпионатов Европы.

После победы во втором матче группового раунда Евро-2024 с Италией в раздевалку команды зашел король Испании Филипп IV, чтобы поздравить игроков с очередной победой на Евро-2024.

Во время обмена рукопожатиями с футболистами он обратил внимание на 16-летнего Ямаля, после чего спросил, сколько ему лет. Услышав ответ, монарх удивленно схватился за голову.

Ямаль с Испанией в итоге выиграл чемпионат Европы, став самым юным победителем этого турнира. По ходу турнира он сдавал школьные экзамены. А перед каждым поздним матчем плей-офф Евро СМИ напоминали, что в случае дополнительного времени Ямалю запрещено будет появляться на поле, ведь по немецкому законодательству лицам до 18 лет не разрешается работать после 20:00, за исключением спортсменов, для которых время продлено до 23:00.

Личные достижения Ламина Ямаля на международном уровне Самый молодой автор гола в истории сборной Испании: 16 лет и 57 дней.

Самый молодой дебютант в истории сборной Испании: 16 лет и 57 дней.

Самый молодой игрок стартового состава сборной Испании: 16 лет и 62 дня.

Самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы: 16 лет и 338 дней.

Самый молодой автор голевой передачи в истории чемпионатов Европы: 16 лет и 338 дней.

Самый молодой автор гола в истории чемпионатов Европы: 16 лет и 362 дня.

Самый молодой игрок, сыгравший в полуфинале международного турнира сборных: 16 лет и 362 дня.

Самый молодой игрок, сыгравший финале Евро/ЧМ: 17 лет и один день.

Самый молодой чемпион мира или Европы: 17 лет и один день.

Лучший ассистент Евро-2024.

Лучший гол на Евро-2024.

Самый молодой игрок в символической сборной Евро.

Лучший бомбардир Лиги наций.

Символическая сборная года по версии ФИФА.

Какие индивидуальные награды завоевал Ямаль

Лучший бомбардир ЧЕ-2023 U17 — четыре гола.

Лучший ассистент Евро-2024 — четыре голевые передачи.

Лучший молодой игрок Евро-2024.

Лучший молодой футболист года по версиям: ФИФА, УЕФА, Golden Boy (по версии ассоциации СМИ), «Копа Трофи» (награда вручается в рамках церемонии «Золотого мяча»).

Laureus World Sports Award (именуется «спортивным «Оскаром») — прорыв года в спорте.

Автор лучшего гола Евро-2024 (Испания — Франция, 2:1, 09.07.2024).

Что говорят о перспективах Ямаля

Ламин Ямаль и Криштиану Роналду (Фото: Global Look Press)

Португальский нападающий Криштиану Роналду назвал полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля феноменальным футболистом.

«Он выиграет много титулов — как командных, так и индивидуальных. Ему всего 17 лет… Повторяю, у него огромный потенциал для роста. Он феномен, но его нужно оставить в покое — вот о чем я прошу. Впереди у него длинная карьера, и он наверняка еще не раз выиграет Лигу наций», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси заявил, что Ямаль «обладает невероятными качествами и уже является одним из лучших игроков в мире».

«Впечатляет то, что показывает Ламин Ямаль, что он делает и что уже сделал. Он уже выиграл чемпионат Европы с Испанией. Ему всего 17 лет, он растет и продолжит расти как футболист и вносить свой вклад в игру, как это делал я», — сказал Месси в интервью на YouTube-канале Simplemente fútbol.

Бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны» Ривалдо выразил уверенность, что испанец сможет стать лучшим футболистом в мире.

«Ламин — тот, кого все любят. Иногда он напоминает мне меня, потому что я выходил на поле, чтобы наслаждаться футболом и радоваться. <...>. Ему 17 лет, а играет так, будто ему 26 или 27. Он, несомненно, будет великим, он уже великий. Ламин делает отличную работу: он чемпион Европы, хорошо выступает в «Барселоне». Но однажды он станет лучшим в мире», — приводит Diario Sport слова Ривалдо.

Ламин Ямаль (Фото: Global Look Press)

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в подкасте Серхио Агуэро назвал безумием высокий «футбольный IQ» полузащитника.

«Он невероятен. Что меня больше всего впечатляет в нем, так это то, что у него не по годам высокий «футбольный IQ». Он всегда делает то, что нужно. Делать это в его возрасте — безумие. Он сохраняет холодный рассудок на поле, он блистает», — сказал Погба.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что критикующие Ямаля «люди будто на Марсе живут». Он считает, что его нужно «оберегать». «Мы все видим, что он особенный игрок, но на все требуется время. Он очень четко это понимает, он сосредоточен, и я думаю, что он очень зрелый для своего возраста. Он знает, что делает. Мы окажем ему медвежью услугу, если будем просто льстить ему», — сказал де ла Фуэнте.

Итальянский тренер Симоне Индзаги отметил, что «Ламин — это талант, появляющийся раз в 50 лет». «Он очень впечатлил меня, едва я увидел его так близко», — цитирует Индзаги сайт УЕФА.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик: «Он особенный, гений. Я вижу с бровки, как он играет, а на видео можно в деталях рассмотреть, что он делает. Он отлично проявляет себя в больших матчах. Если такой талант появляется только каждые 50 лет, как говорит Симоне [Индзаги], то я очень рад, что он оказался в «Барселоне».