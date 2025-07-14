Станкович рассказал о самом тяжелом моменте в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» заявил, что ему было трудно «переварить» поражение в финале «Пути регионов» Кубка России

Деян Станкович (Фото: Global Look Press)

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал Sports.ru, что поражение в финале «Пути регионов» Кубка России от «Ростова» стало для него самым тяжелым моментом в прошлом сезоне.

«Матч с «Ростовом» в Кубке. Это была идеальная игра во всем, кроме результата. Такое переварить непросто», — ответил Станкович на вопрос о самом тяжелом моменте в «Спартаке».

Московская команда в финале «Пути регионов» Кубка России проиграла «Ростову» со счетом 1:2.

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года, а через год подписал новое соглашение с клубом до лета 2027-го. В сезоне 2024/25 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

В качестве тренера Станкович ранее возглавлял итальянскую «Сампдорию», сербскую «Црвену звезду» и венгерский «Ференцварош».

В качестве игрока он выступал за «Црвену звезду» и итальянские «Лацио» и «Интер». С «Интером» в 2004–2013 годах Станкович пять раз победил в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.