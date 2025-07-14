Дядя Рафаэля Надаля станет тренером Александра Зверева
Испанец Тони Надаль, дядя 22-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля, станет тренером немецкого теннисиста Александра Зверева. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
Зверев тренируется в академии Рафаэля Надаля в Мальорке. По информации источника, Тони Надаль будет тренировать Зверева, а Рафаэль Надаль, возможно, будет работать с немецким теннисистом над психологией.
Позднее 14 июля испанский журналист Хосе Морон опубликовал на своей странице в Х видео тренировки Зверева под руководством Тони Надаля.
28-летний Зверев, сын советских теннисистов Александра Зверева и Ирины Фатеевой, является олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде (2021). Он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Зверев выиграл 24 турнира под эгидой ATP и доходил до финалов US Open (2020), «Ролан Гаррос» (2024) и Australian Open (2025).
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