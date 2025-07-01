 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 2,8 x 3,4 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 3,85 x 3,25 2 2,05 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,1 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Харрис Л 1 1,3 x 2 3,5 Теннис Уимблдон. Женщины Шнайдер Д Парри Д 1 1,3 x 2 3,5 Теннис Уимблдон. Женщины Крюгер Э Павлюченкова А 1 2 x 2 1,8 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 2,66 x 57 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Зверев четвертым из топ-10 проиграл в первом круге Уимблдона

Третья ракетка мира уступил на старте турнира французу Риндеркнешу. Ранее в первом круге также проиграли Музетти (седьмой номер рейтинга ATP), Руне (8) и Медведев (9)
Александр Зверев
Александр Зверев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Немецкий теннисист Александр Зверев, третья ракетка мира, не смог выйти во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 28-летний Зверев уступил французу Артюру Риндеркнешу, 72-й ракетке мира, со счетом 6:7 (3:6), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Следующим соперником Риндеркнеша будет чилиец Кристьян Гарин (110-й номер рейтинга ATP).

29-летний Риндеркнеш второй раз в карьере вышел во второй круг Уимблдона (2024, 2025). Зверев в прошлом году дошел на турнире до 1/8 финала.

В мужской сетке Уимблдона из сеяных в первом круге уже проиграли Зверев (3), Лоренцо Музетти (Италия, 7), Хольгер Руне (Дания, 8), Даниил Медведев (Россия, 9), Франсиско Серундоло (Аргентина, 16), Алексей Попырин (Австралия, 20), Стефанос Циципас (Греция, 24), Денис Шаповалов (Канада, 27), Александр Бублик (Казахстан, 28), Алекс Микелсен (США, 30), Таллон Грикспур (Нидерланды, 31), Маттео Берреттини (Италия, 32).

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Александр Зверев
Материалы по теме
Мирра Андреева с победы стартовала на Уимблдоне
Спорт
Грузинский теннисист выбил седьмую ракетку мира с Уимблдона
Спорт
Шестая ракетка России снялась с Уимблдона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 20:05
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
В Азербайджане арестовали четырех россиян по делу о транзите наркотиков Политика, 22:03
Указ о возврате зарубежных инвесторов. Поможет ли он привлечь их деньгиПодписка на РБК, 21:43
Зеленский сообщил о гибели комбрига при ударе в Днепропетровской области Политика, 21:40
Юран возглавил турецкий клуб из второго дивизиона Спорт, 21:36
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп заявил о наблюдении за развитием ситуации в Сумской области Политика, 21:27
Казахстан попросил западные компании вернуть контроль над газовым заводом Экономика, 21:27
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому Политика, 21:09
ЦСКА обыграл белградский «Партизан» в матче Братского кубка Спорт, 21:03
Путин заявил Макрону о роли Запада в украинском конфликте Политика, 20:59
Зверев четвертым из топ-10 проиграл в первом круге Уимблдона Спорт, 20:53
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52