Зверев четвертым из топ-10 проиграл в первом круге Уимблдона
Немецкий теннисист Александр Зверев, третья ракетка мира, не смог выйти во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом матче 28-летний Зверев уступил французу Артюру Риндеркнешу, 72-й ракетке мира, со счетом 6:7 (3:6), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.
Следующим соперником Риндеркнеша будет чилиец Кристьян Гарин (110-й номер рейтинга ATP).
29-летний Риндеркнеш второй раз в карьере вышел во второй круг Уимблдона (2024, 2025). Зверев в прошлом году дошел на турнире до 1/8 финала.
В мужской сетке Уимблдона из сеяных в первом круге уже проиграли Зверев (3), Лоренцо Музетти (Италия, 7), Хольгер Руне (Дания, 8), Даниил Медведев (Россия, 9), Франсиско Серундоло (Аргентина, 16), Алексей Попырин (Австралия, 20), Стефанос Циципас (Греция, 24), Денис Шаповалов (Канада, 27), Александр Бублик (Казахстан, 28), Алекс Микелсен (США, 30), Таллон Грикспур (Нидерланды, 31), Маттео Берреттини (Италия, 32).
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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