Россиянин стал лучшим молодым игроком Восточной Европы по версии CIES

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев занял первое место в списке лучших молодых футболистов, а полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк расположился на третьей строчке

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Российский нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом Восточной Европы в возрасте до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Об этом сообщается в исследовании опубликованном на странице центра в Х.

На второй строчке расположился Малик Диуф из чешской «Славии», а на третьей — полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк. Также бразильский полузащитник «Зенита» Педро занял седьмое место.

20-летний Пиняев в прошедшем сезоне сыграл 28 матчей чемпионата России, отметился пятью голами и семью результативными передачами.

По итогам сезона 2022/2023 Пиняев был признан лучшим молодым игроком России.

Кроме того, Пиняев уже побил два рекорда национальной сборной: стал самым молодым дебютантом команды и самым молодым автором гола. Всего в сборной он провел шесть матчей и забил один мяч.