Россиянин стал лучшим молодым игроком Восточной Европы по версии CIES
Российский нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом Восточной Европы в возрасте до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Об этом сообщается в исследовании опубликованном на странице центра в Х.
На второй строчке расположился Малик Диуф из чешской «Славии», а на третьей — полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк. Также бразильский полузащитник «Зенита» Педро занял седьмое место.
20-летний Пиняев в прошедшем сезоне сыграл 28 матчей чемпионата России, отметился пятью голами и семью результативными передачами.
По итогам сезона 2022/2023 Пиняев был признан лучшим молодым игроком России.
Кроме того, Пиняев уже побил два рекорда национальной сборной: стал самым молодым дебютантом команды и самым молодым автором гола. Всего в сборной он провел шесть матчей и забил один мяч.
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