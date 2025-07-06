ЦСКА и «Локомотив» устроили массовую потасовку в Юношеской лиге
Футболисты ЦСКА и «Локомотива» устроили массовую потасовку после финального свистка в матче Юношеской лиги (ЮФЛ-1, до 18 лет), который прошел 5 июля на «Сапсан Арене» в Москве.
ЦСКА победил со счетом 2:1.
На последних добавленных минутах у «Локомотива» мог отличиться вратарь Евгений Черных, который пришел помочь команде при розыгрыше штрафного.
Еще до свистка предупреждение получил один из тренеров ЦСКА, а после окончания встречи на поле вспыхнула потасовка, в которой приняли участие около 40 человек, включая запасных игроков, персонал команд и несколько человек, выбежавших с трибун.
Во время игры обе команды в сумме набрали пять предупреждений.
После матча за неспортивное поведение удаления заработали Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов у «Локомотива», а у ЦСКА — Тимур Хужахметов, Дмитрий Рамонов, Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян и Сослан Бетеев.
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