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Спорт ,  
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ЦСКА и «Локомотив» устроили массовую потасовку в Юношеской лиге

Футболисты ЦСКА и «Локомотива» устроили массовую потасовку в Юношеской лиге
Армейцы победили в гостях со счетом 2:1. После свистка на поле вспыхнула потасовка с участием около 40 человек, арбитры показали восемь красных карточек

Футболисты ЦСКА и «Локомотива» устроили массовую потасовку после финального свистка в матче Юношеской лиги (ЮФЛ-1, до 18 лет), который прошел 5 июля на «Сапсан Арене» в Москве.

ЦСКА победил со счетом 2:1.

На последних добавленных минутах у «Локомотива» мог отличиться вратарь Евгений Черных, который пришел помочь команде при розыгрыше штрафного.

Еще до свистка предупреждение получил один из тренеров ЦСКА, а после окончания встречи на поле вспыхнула потасовка, в которой приняли участие около 40 человек, включая запасных игроков, персонал команд и несколько человек, выбежавших с трибун.

Во время игры обе команды в сумме набрали пять предупреждений.

После матча за неспортивное поведение удаления заработали Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов у «Локомотива», а у ЦСКА — Тимур Хужахметов, Дмитрий Рамонов, Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян и Сослан Бетеев.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА ФК Локомотив Москва
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