«Челси» обыграл ПСЖ в первом тайме финала клубного чемпионата мира
Лондонский «Челси» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в первом тайме финала клубного чемпионата мира со счетом 3:0. Встреча проходит на стадионе «Метлайф».
Забитыми мячами отличились полузащитник Коул Палмер (22-я и 30-я минуты) и форвард Жоао Педро (43).
Судья Антон Щетинин, выступающий под флагом Австралии уроженец России, стал ассистентом главного арбитра матча Алиреза Фагани.
В составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в этом матче остался в запасе.
Палмер стал первым англичанином, оформившим дубль финале клубного чемпионата мира ФИФА.
В обновленном формате клубного мирового первенства впервые участвуют 32 клуба (вместо прежних семи) из шести конфедераций. Игры проходили на 12 стадионах в 11 городах США. Групповой этап состоял из восьми групп по четыре команды; в плей‑офф выходили первые два из каждой группы.
Призовой фонд: $1 млрд — рекорд для футбольных клубных турниров. Чемпион получит до $125 млн, помимо солидарных выплат.
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