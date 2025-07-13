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«Челси» обыграл ПСЖ в первом тайме финала клубного чемпионата мира

«Челси» забил три мяча ПСЖ в первом тайме финала клубного чемпионата мира
В первом тайме финальной встречи клубного чемпионата мира дублем отметился полузащитник «Челси» Коул Палмер
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Фото: Alex Grimm/Getty Images

Лондонский «Челси» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в первом тайме финала клубного чемпионата мира со счетом 3:0. Встреча проходит на стадионе «Метлайф».

Забитыми мячами отличились полузащитник Коул Палмер (22-я и 30-я минуты) и форвард Жоао Педро (43).

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Судья Антон Щетинин, выступающий под флагом Австралии уроженец России, стал ассистентом главного арбитра матча Алиреза Фагани.

В составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в этом матче остался в запасе.

Палмер стал первым англичанином, оформившим дубль финале клубного чемпионата мира ФИФА.

В обновленном формате клубного мирового первенства впервые участвуют 32 клуба (вместо прежних семи) из шести конфедераций. Игры проходили на 12 стадионах в 11 городах США. Групповой этап состоял из восьми групп по четыре команды; в плей‑офф выходили первые два из каждой группы.

Призовой фонд: $1 млрд — рекорд для футбольных клубных турниров. Чемпион получит до $125 млн, помимо солидарных выплат.

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Футбол клубный чемпионат мира по футболу Челси ПСЖ
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