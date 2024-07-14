Сборная Испании побила рекорд Евро по голам за один турнир

Сборная Испании побила рекорд Евро по голам за турнир

Испанцы на Евро-2024 забили 15 мячей. У сборной Франции в 1984 году было 14 голов

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Сборная Испании по футболу побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир.

В финальном матче Евро-2024 Испания обыграла Англию со счетом 2:1. На счету испанцев 15 голов.

Сборная Франции в 1984 году забила 14 голов на одном турнире.

Испания дошла до финала Евро, выйдя с первого места из группы с Италией (1:0), Хорватией (3:0) и Албанией (1:0), в плей-офф испанская команда обыграла Грузию (4:1), Германию (2:1 в дополнительное время) и Францию (2:1).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию финала.