Сборная Испании побила рекорд Евро по голам за турнир
Сборная Испании по футболу побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир.
В финальном матче Евро-2024 Испания обыграла Англию со счетом 2:1. На счету испанцев 15 голов.
Сборная Франции в 1984 году забила 14 голов на одном турнире.
Испания дошла до финала Евро, выйдя с первого места из группы с Италией (1:0), Хорватией (3:0) и Албанией (1:0), в плей-офф испанская команда обыграла Грузию (4:1), Германию (2:1 в дополнительное время) и Францию (2:1).
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию финала.
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