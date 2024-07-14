Сборные Англии и Испании объявили стартовые составы на финал Евро
Сборные Англии и Испании объявили стартовые составы на предстоящий финальный матч чемпионата Европы по футболу.
Встреча на Олимпийском стадионе в Берлине начнется в 22:00 мск.
В составе сборной Испании на поле с первых минут выйдут Унаи Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Уильямс и Альваро Мората.
Стартовый состав команды Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Люк Шоу, Деклан Райс, Джон Стоунз, Марк Гехи, Букайо Сака, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Фил Фоден и Кобби Мейну.
«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.
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