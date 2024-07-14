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Евро-2024 ,  
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Сборные Англии и Испании объявили стартовые составы на финал Евро

Сборные Англии и Испании объявили стартовые составы на финал Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Встреча, которая пройдет в Берлине на Олимпийском стадионе, начнется в 22:00 мск
Фото: Richard Pelham / Getty Images
Фото: Richard Pelham / Getty Images

Сборные Англии и Испании объявили стартовые составы на предстоящий финальный матч чемпионата Европы по футболу.

Встреча на Олимпийском стадионе в Берлине начнется в 22:00 мск.

В составе сборной Испании на поле с первых минут выйдут Унаи Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Уильямс и Альваро Мората.

Стартовый состав команды Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Люк Шоу, Деклан Райс, Джон Стоунз, Марк Гехи, Букайо Сака, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Фил Фоден и Кобби Мейну.

«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.

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