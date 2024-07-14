 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тарасова поддержала решение Трусовой возобновить карьеру

Тарасова назвала умным и смелым поступком решение Трусовой возобновить карьеру
Заслуженный тренер СССР заявила, что фигуристка совершила умный и смелый поступок, и теперь в скором времени она сможет снова побеждать на соревнованиях
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддерживает решение Александры Трусовой возобновить карьеру. Об этом она заявила Sport24.

«Возвращение Трусовой в спорт — умный и смелый поступок. Саша за год восстановится, будет принимать участие в чемпионате России. А на следующий год уже будет побеждать на международных соревнованиях», — сказала Тарасова.

Трусова возобновила карьеру
Спорт
Александра Трусова и Евгений Плющенко

По словам Тарасовой, 20-летняя Трусова еще не показала всего, чего могла бы добиться. «В ближайшем будущем Трусова, если будет много и правильно работать, может стать лучшей фигуристкой мира», — заключила Тарасова.

Ранее 14 июля двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Трусова решила возобновить карьеру и выступит на контрольных прокатах сборной в сентябре.

Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы. В последний раз фигуристка участвовала в турнирах в 2022 году, она полностью пропустила сезон 2023/24.

Российские фигуристы сейчас не могут выступать на международных соревнованиях из-за отстранения.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова Александра Трусова
Материалы по теме
Тарасова назвала хамством слова Кремлева про россиян на Олимпиаде
Спорт
«РИА Новости» узнало о намерении Трусовой вернуться на лед
Спорт
Фигуристы Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
Патриарх Кирилл исключил канонизацию Ивана Грозного Общество, 17:18
Медицинский туризм: почему стоит выбрать Южную Корею РБК х Medical Korea, 17:14
Глава СК заявил о росте числа экстремистских преступлений мигрантов Политика, 17:11
Что пообещал Трамп в первый день съезда Республиканской партии США Политика, 17:09
На Дальнем Востоке сообщили о проблемах с мобильной связью Технологии и медиа, 17:06
В УК «Альфа-Капитал» назвали 3 перспективные акции на российском рынке Инвестиции, 17:06
Молдавское вино попросили защитить от ЕС Вино, 17:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какие негативные сценарии для компаний может создать налоговая реформа Pro, 17:00
Порошенко внес залог за координатора атак на «Северные потоки» Политика, 16:54
Раскритикованная Вяльбе олимпийская чемпионка ушла из сборной Спорт, 16:53
На Ростовской АЭС из-за неполадок отключился энергоблок Политика, 16:52
Шахматист Карякин отреагировал на свое выдвижение в Совет Федерации Спорт, 16:50
Сенатор пожаловался на «чувствительную» проблему чукчей на Колыме Политика, 16:49
Суд в Москве оставил под арестом гендиректора WorldSkills Russia Общество, 16:45