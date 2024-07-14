Тарасова поддержала решение Трусовой возобновить карьеру
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддерживает решение Александры Трусовой возобновить карьеру. Об этом она заявила Sport24.
«Возвращение Трусовой в спорт — умный и смелый поступок. Саша за год восстановится, будет принимать участие в чемпионате России. А на следующий год уже будет побеждать на международных соревнованиях», — сказала Тарасова.
По словам Тарасовой, 20-летняя Трусова еще не показала всего, чего могла бы добиться. «В ближайшем будущем Трусова, если будет много и правильно работать, может стать лучшей фигуристкой мира», — заключила Тарасова.
Ранее 14 июля двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Трусова решила возобновить карьеру и выступит на контрольных прокатах сборной в сентябре.
Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы. В последний раз фигуристка участвовала в турнирах в 2022 году, она полностью пропустила сезон 2023/24.
Российские фигуристы сейчас не могут выступать на международных соревнованиях из-за отстранения.
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