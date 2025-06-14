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Спорт ,  
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«Ахмат» объявил об уходе семерых футболистов

Из клуба ушли Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин, Минкаил Мацуев, Арсен Адамов и Даниил Уткин
Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»
Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» объявил в своем телеграм-канале об уходе семерых футболистов.

После истечения срока аренды в петербургский «Зенит» вернулся защитник Арсен Адамов. В прошедшем сезоне он сыграл за «Ахмат» во всех 30 матчах чемпионата, отличившись одним забитым голом.

Также после аренды вернулся в «Ростов» и уже успел перейти в «Балтику» полузащитник Даниил Уткин. В сезоне 2024/25 полузащитник сыграл 21 матч за «Ахмат», забив один гол.

Также команду покинули Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев.

По итогам прошлого сезона «Ахмат» занял 14-е место и по итогам стыковых матчей сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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