«Ахмат» объявил об уходе семерых футболистов
Грозненский «Ахмат» объявил в своем телеграм-канале об уходе семерых футболистов.
После истечения срока аренды в петербургский «Зенит» вернулся защитник Арсен Адамов. В прошедшем сезоне он сыграл за «Ахмат» во всех 30 матчах чемпионата, отличившись одним забитым голом.
Также после аренды вернулся в «Ростов» и уже успел перейти в «Балтику» полузащитник Даниил Уткин. В сезоне 2024/25 полузащитник сыграл 21 матч за «Ахмат», забив один гол.
Также команду покинули Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев.
По итогам прошлого сезона «Ахмат» занял 14-е место и по итогам стыковых матчей сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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