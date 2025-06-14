Татьяна Мария в 37 лет стала одной из самых возрастных финалисток турниров WTA

Немка в 37 лет стала одной из самых возрастных финалисток турниров WTA

Татьяна Мария обыграла в Лондоне восьмую ракетку мира Мэдисон Киз из США. Она стала самой возрастной финалисткой WTA-турнира со времен Серены Уильямс в 2020 году

Татьяна Мария (Фото: IMAGO / Daniel Bearham / Global Look Press)

Немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла в финал турнира категории WTA 500 в Лондоне.

В полуфинале 37-летняя Мария победила американку Мэдисон Киз, восьмую ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

В решающем матче немка сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китая) — Аманда Анисимова (США).

Мария, которая занимает 86-е место в мировом рейтинге, вышла в свой самый крупный финал в карьере. На счету немки есть три титула на турнирах WTA категории ниже.

Кроме того, Мария стала самой возрастной финалисткой турнира категории WTA 500 в истории и самой возрастной финалисткой WTA-турнира со времен Серены Уильямс в 2020 году в Окленде (38 лет).

Турнир в Лондоне с призовым фондом $1,415 млн завершится 15 июня.