Немка в 37 лет стала одной из самых возрастных финалисток турниров WTA
Немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла в финал турнира категории WTA 500 в Лондоне.
В полуфинале 37-летняя Мария победила американку Мэдисон Киз, восьмую ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
В решающем матче немка сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китая) — Аманда Анисимова (США).
Мария, которая занимает 86-е место в мировом рейтинге, вышла в свой самый крупный финал в карьере. На счету немки есть три титула на турнирах WTA категории ниже.
Кроме того, Мария стала самой возрастной финалисткой турнира категории WTA 500 в истории и самой возрастной финалисткой WTA-турнира со времен Серены Уильямс в 2020 году в Окленде (38 лет).
Турнир в Лондоне с призовым фондом $1,415 млн завершится 15 июня.
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