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Спорт ,  
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Клуб Слуцкого проиграл одному из аутсайдеров чемпионата Китая

У «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого прервалась серия побед в чемпионате Китая
«Шанхай Шэньхуа» уступил в гостях «Шэньчжэнь Пэн Сити» со счетом 1:3
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» со счетом 1:3 в гостевом матче 14-го тура чемпионата Китая.

У проигравших отличился Андре (28-я минута). У победителей голы забили Чжан Юйдун (36), Чжан Юйцзе (50) и Раде Дугалич (90+5).

«Шанхай Шэньхуа», у которого прервалась серия из трех побед подряд, с 32 очками продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Китая. «Шэньчжэнь Пэн Сити» (14) поднялся с 14-й на 13-ю строчку.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 25 июня примет «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

«Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира. В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)
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