Клуб Слуцкого проиграл одному из аутсайдеров чемпионата Китая
«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» со счетом 1:3 в гостевом матче 14-го тура чемпионата Китая.
У проигравших отличился Андре (28-я минута). У победителей голы забили Чжан Юйдун (36), Чжан Юйцзе (50) и Раде Дугалич (90+5).
«Шанхай Шэньхуа», у которого прервалась серия из трех побед подряд, с 32 очками продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Китая. «Шэньчжэнь Пэн Сити» (14) поднялся с 14-й на 13-ю строчку.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 25 июня примет «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».
«Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира. В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.
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