Ротенберг пообещал продолжить тренерскую карьеру после увольнения из СКА

СКА в начале июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Роман Ротенберг рассказал журналистам, что планирует продолжить тренерскую карьеру после увольнения из петербургского СКА.

«Я обязательно буду работать тренером. Сейчас я сосредоточен на проекте «Красная машина», остаюсь тренером команды «Россия 25», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

На вопрос про подмосковный «Витязь» Ротенберг ответил: «Не только я, но и многие стараются ему помочь. Но я не могу комментировать все вбросы, которые касаются моего имени».

СКА 2 июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Игорь Ларионов.

В начале июня ТАСС сообщал, что «Витязь» прекратит свое существование из-за недостатка финансирования. «Матч ТВ» писал, что Ротенберг может спасти подмосковный клуб, если привлечет инвестиции в размере 1,5 млрд руб.

Сборная «Россия 25», которую тренирует Ротенберг, выступает в товарищеских матчах вместо основной сборной, отстраненной в 2022 году международной федерацией (IIHF).