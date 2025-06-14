Ротенберг пообещал продолжить тренерскую карьеру после увольнения из СКА
Роман Ротенберг рассказал журналистам, что планирует продолжить тренерскую карьеру после увольнения из петербургского СКА.
«Я обязательно буду работать тренером. Сейчас я сосредоточен на проекте «Красная машина», остаюсь тренером команды «Россия 25», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
На вопрос про подмосковный «Витязь» Ротенберг ответил: «Не только я, но и многие стараются ему помочь. Но я не могу комментировать все вбросы, которые касаются моего имени».
СКА 2 июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Игорь Ларионов.
В начале июня ТАСС сообщал, что «Витязь» прекратит свое существование из-за недостатка финансирования. «Матч ТВ» писал, что Ротенберг может спасти подмосковный клуб, если привлечет инвестиции в размере 1,5 млрд руб.
Сборная «Россия 25», которую тренирует Ротенберг, выступает в товарищеских матчах вместо основной сборной, отстраненной в 2022 году международной федерацией (IIHF).
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