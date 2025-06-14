Покинувший ЦСКА Николич возглавил греческий АЕК

В прошедшем сезоне сербский тренер выиграл с ЦСКА Кубок России и занял третье место в РПЛ

Фото: aekfc.g

Серб Марко Николич стал главным тренером АЕКа. Об этом сообщается на сайте греческого клуба.

Срок соглашения с 45-летним специалистом не уточняется.

Московский ЦСКА 9 июня объявил об уходе Николича с поста главного тренера клуба. Серб занимал эту должность с июня 2024 года. Под руководством Николича в сезоне 2024/25 ЦСКА стал обладателем бронзовых медалей РПЛ, а также выиграл Кубок России.

Николич ранее работал в РПЛ в «Локомотиве» (2020–2021 годы) и выиграл с ним Кубок России.

Также серб тренировал «Рад», «Войводину», «Партизан», «Олимпию» (Любляна), венгерский «МОЛ Фехервар» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.