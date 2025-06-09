Колосков заявил, что уход Николича из ЦСКА выгоден только ему самому

ЦСКА официально заявил об отставке главного тренера Марко Николича. Специалист работал в клубе с июня 2024 года. Что говорят об уходе сербского тренера — в подборке «РБК Спорт»

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич во время матча (Фото: Софья Сандурская/ТАСС)

Московский ЦСКА официально сообщил об уходе главного тренера Марко Николича, который находился в клубе с июня 2024 года. Вслед за ним тренерский штаб покинули Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

Под руководством сербского специалиста армейский клуб занял третье место в чемпионате России, а также завоевал Кубок России.

Ранее греческая Gazzetta и сербский Mozzart Sport сообщали о договоренности Николича с афинским АЕК о переходе. «Спорт-Экспресс» писал, что тренер требовал уволить заместителя генерального директора по спортивным вопросам ЦСКА Евгения Шевелева, если клуб хочет продолжить работать с ним.

Вскоре директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо написал в своем телеграм-канале, что у Николича «прекрасные отношения» с руководством клуба. Он добавил, что «никаких ультиматумов не было».

До армейского клуба Николич также возглавлял московский «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года.

Мнение экспертов

Юрий Семин, бывший главный тренер сборной России и «Локомотива»

«Почему он ушел, знает Евгений Гинер, но, я думаю, такой опытный человек, как он, разберется и найдет все плюсы и минусы ухода Николича. Я ничего не вижу в этом вопросе страшного, тренеры есть — и наши, и зарубежные, которые с большим удовольствием поедут работать в ЦСКА. ЦСКА будет двигаться вперед своим путем», — сказал Семин «РБК Спорт».

По его мнению, результаты работы Марко Николича в ЦСКА уступают успехам предыдущего тренера армейского клуба Владимира Федотова. «Работа всегда оценивается после предыдущего тренера. Владимир Федотов выиграл серебряные медали и Кубок, Николич выиграл бронзовые медали и Кубок, поэтому он не превзошел Федотова по результатам», — заключил он.

Андрей Канчельскис, бывший игрок «Манчестер Юнайтед»

«Его тренерская работа в ЦСКА — отличная. Смешно слышать вопрос, хорошо или плохо он поступил: сделайте ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Что сейчас мусолить, правильно или неправильно [уходить из клуба]? Это как Дон Корлеоне: «Я сделаю ему предложение, от которого он не смог отказаться». Сделайте ему такое предложение, и тема сразу закроется, вопросов больше не будет», — сказал Канчельскис «РБК Спорт».

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Третье место в чемпионате, финал Кубка, команду хорошую создал — я думаю, что он отработал очень эффективно. С точки зрения прогресса Мурад Мусаев и Марко Николич — два тренера, которые прогрессировали как тренеры вместе со своими командами и добились хороших результатов», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Колосков отметил, что досрочный уход Николича выгоден самому тренеру, но не клубу. «То, что он ушел досрочно... для него, наверное, хорошо, для клуба — плохо. ЦСКА сейчас нужен тренер, который сможет вместе с командой выиграть чемпионат России», — заключил он.

Денис Глушаков, бывший футболист сборной России и «Спартака»

«Николич мог отказаться от предложения АЕКа. Но если для него это комфортные условия работы... Такая жизнь у футболистов и тренеров. Разговоры про предательство? Не знаю...Тогда футболисты тоже кидают свои команды, когда переходят в другие. Николич же не божился. Да, он хотел выиграть чемпионат с ЦСКА, но так сложились обстоятельства», — сказал Глушаков «Спорт-Экспрессу».

Дмитрий Хомуха, бывший футболист ЦСКА

«У меня в памяти Николич останется как классный специалист, который дал результат. Он был успешен и в «Локомотиве», и в ЦСКА. А ушел он, потому что ему это позволил контракт. В любом случае его работа в России была очень неплохой», — сказал Хомуха Metaratings.ru

Дмитрий Булыкин, бывший футболист сборной России

«Очень странная ситуация. Тренер говорит, что хочет выиграть золотые медали с ЦСКА в следующем сезоне, а через неделю уходит. Николич говорил, да и все знают, что проблема не в деньгах. Здесь кто-то не доработал, и этот кто-то скорее из ЦСКА, хотя там много футбольных людей. Почему не смогли договориться с Николичем или что послужило его уходу — это большой вопрос», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Он добавил, что Николич показал в ЦСКА достойный результат. «Как спортивному функционеру, мне бы хотелось, чтобы Марко отработал следующий сезон в ЦСКА. Николич — хороший тренер и человек, но с кем-то не сошелся, хотя он дал шикарный результат: выиграл Кубок России и занял третье место в РПЛ. В российском футболе вообще большая проблема, что очень много не футбольных решений принимают в клубах РПЛ», — заключил он.

Сергей Ташуев, экс-тренер ряда клубов РПЛ

«Нужно знать, что происходило внутри, чтобы понять причины ухода. Это вторая подобная история с Николичем, в «Локомотиве» тоже была странная ситуация. В этом плане наши российские тренеры нормальные, они далеко не хуже тех, кого приглашают. До Николича тот же Федотов стал вторым и выиграл Кубок. Разве третье место для ЦСКА — это достижение? Ничего особенного, команда за чемпионство не боролась. Мы играли с ним в Грозном — ничего особенного там нет. Уходит и уходит, проехали и забыли. Надо брать отечественных специалистов», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Владимир Пономарев, бывший футболист ЦСКА

«Я считаю, что это непорядочно по отношению к клубу. Он говорил, что хочет бороться за чемпионство, а получилось так, что ушел почти сразу после сезона. Команда показывала при нем хорошую игру, добивалась результата, поэтому очень обидно, что так получилось. Я не думаю, что ЦСКА многое потеряет, главное — сохранить команду», — сказал Пономарев ТАСС.