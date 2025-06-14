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Спорт ,  
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Ди Марцио сообщил, что ЦСКА хочет назначить Каннаваро главным тренером

Ди Марцио: ЦСКА хочет пригласить Каннаваро на пост главного тренера
Последним местом работы чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» 2006 года было загребское «Динамо», которое он покинул в апреле
Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Московский ЦСКА хочет пригласить на пост главного тренера чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Утверждается, что в приглашении 51-летнего итальянца заинтересован президент ЦСКА Евгений Гинер.

ЦСКА 9 июня объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба. Серб занимал эту должность с июня 2024 года. Под руководством Николича в сезоне 2024/25 ЦСКА стал обладателем бронзовых медалей РПЛ, а также выиграл Кубок России.

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Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич во время матча

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо». Итальянец возглавил команду в декабре 2024 года, а уволен был в апреле еще до завершения чемпионата Хорватии, в котором «Динамо» заняло второе место.

Также Каннаваро возглавлял китайские «Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сборную Китая, саудовский «Ан-Наср», итальянские «Беневенто» и «Удинезе».

Каннаваро — обладатель Кубка УЕФА с «Пармой» (1999), двукратный чемпион Испании с мадридским «Реалом» (2007, 2008), также он взял два титула в Серии А с «Ювентусом», которых туринцев впоследствии лишили. В сборной Италии Каннаваро провел 136 матчей, завоевал золото на ЧМ-2006 и серебро на Евро-2000.

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