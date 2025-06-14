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Спорт ,  
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Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Бывший футболист сборной Англии был удостоен этого звания по случаю официального дня рождения короля Карла III
Фото: Chris J. Ratcliffe - WPA Pool / Getty Images
Фото: Chris J. Ratcliffe - WPA Pool / Getty Images

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул. Список лауреатов госнаград по случаю официального дня рождения короля Карла III был опубликован на сайте правительства Великобритании.

В релизе отмечаются успехи 50-летнего Бекхэма в качестве футболиста, а также его благотворительная деятельность. Бекхэм теперь сможет титуловаться сэром, а его жена Виктория — леди.

Карьеру Бекхэм завершил в 2013 году. Выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси»; выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Франции и становился победителем Лиги чемпионов. В настоящее время Бекхэм является совладельцем американского клуба «Интер Майами», в котором выступает Лионель Месси.

В 2003 году Бекхэма, который сыграл 115 матчей за сборную Англии и в течение шести лет был ее капитаном, наградили орденом Британской империи за заслуги перед футболом.

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Футбол Великобритания рыцарство Дэвид Бекхэм Карл III
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Виктория Бекхэм
певица, дизайнер, предприниматель
17 апреля 1974 года
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