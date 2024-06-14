Нойер установил рекорд сборной Германии на крупных турнирах

Нойер установил рекорд сборной Германии по выходу в старте на крупных турнирах

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер в матче против Шотландии в 35-й раз сыграет в стартовом составе на чемпионатах мира и Европы

Мануэль Нойер (Фото: Global Look Press)

Немецкий голкипер Мануэль Нойер, который сыграет в стартовом составе первого матча Евро-2024 против Шотландии, установил рекорд сборной Германии, сообщает аналитическая компания Opta.

Нойер в 35-й раз выйдет в стартовом составе крупных турниров. Среди европейских футболистов больше матчей на чемпионатах мира и Европы провели португалец Криштиану Роналду (43) и итальянец Паоло Мальдини (36).

Также Нойер станет вторым европейским голкипером в истории, который сыграл на восьми крупных турнирах. Единственным, кому ранее это удалось, является итальянец Джанлуилджи Буффон.

Сборные Германии и Шотландии сыграют на матче открытия чемпионата Европы по футболу. Встреча в Мюнхене начнется в 22:00 мск.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.