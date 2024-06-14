Карпин рассказал о своих хронических проблемах со здоровьем из-за футбола
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал в интервью Maxim, что его до сих пор беспокоят последствия полученных во время игровой карьеры травм.
«В основном проблемы с голеностопами: там после карьеры связок нет. Поэтому, если сейчас играю в футбол или даже падаю, голеностоп травмируется легко. Еще есть проблемы со спиной», — сказал Карпин.
Он добавил, что «профессиональный футбол — это вообще не для здоровья».
Карпину 55 лет, во время игровой карьеры он выступал за таллинский «Спорт», московский ЦСКА, воронежский «Факел», московский «Спартак», испанские «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
Контракт Карпина со сборной России действует до августа 2024 года. Ранее в РФС неоднократно говорили, что настроены продлить соглашение с тренером.
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.