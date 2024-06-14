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Спорт ,  
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Карпин рассказал о своих хронических проблемах со здоровьем из-за футбола

Валерий Карпин рассказал о своих проблемах со здоровьем после карьеры футболиста
Главный тренер «Ростова» и сборной России заявил, что его беспокоят проблемы со спиной и голеностопами, полученными во время профессиональной карьеры футболиста
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал в интервью Maxim, что его до сих пор беспокоят последствия полученных во время игровой карьеры травм.

«В основном проблемы с голеностопами: там после карьеры связок нет. Поэтому, если сейчас играю в футбол или даже падаю, голеностоп травмируется легко. Еще есть проблемы со спиной», — сказал Карпин.

Он добавил, что «профессиональный футбол — это вообще не для здоровья».

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Спорт
Валерий Карпин

Карпину 55 лет, во время игровой карьеры он выступал за таллинский «Спорт», московский ЦСКА, воронежский «Факел», московский «Спартак», испанские «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

Контракт Карпина со сборной России действует до августа 2024 года. Ранее в РФС неоднократно говорили, что настроены продлить соглашение с тренером.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Валерий Карпин

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