 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Норвежский футболист перешел из «Ростова» в клуб немецкой бундеслиги

Норвежский полузащитник Кнудсен перешел из «Ростова» в немецкий «Хольштайн»
Магнус Кнудсен, который прошлый сезон провел в аренде в датском «Орхусе», продолжит карьеру в «Хольштайне»
Магнус Кнудсен
Магнус Кнудсен (Фото: fc-rostov.ru)

«Ростов» достиг договоренности о трансфере норвежского полузащитника Магнуса Кнудсена в немецкий «Хольштайн». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

В следующем сезоне «Хольштайн» впервые в своей истории сыграет в бундеслиге, высшем дивизионе чемпионата Германии.

Кнудсен перешел в «Ростов» в январе 2022 года из норвежского «Лиллестрема». За новую команду он успел сыграть лишь один матч, после чего воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт.

Клуб Карпина объявил об уходе вратаря
Спорт
Сергей Песьяков

Прошлый сезон 22-летний футболист провел в аренде в датском «Орхусе», где в 36 матчах забил три гола и отметился одной результативной передачей.

«Ростов», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин, в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате РПЛ.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В «Урале» сообщили, кто будет главным тренером после вылета из РПЛ
Спорт
Вернувшийся в РПЛ клуб ответил на сообщения об отставке главного тренера
Спорт
«Акрон» расстался с 13 футболистами после выхода в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 17:22
«Ак Барс» обменял рекордсмена КХЛ в минское «Динамо» Спорт, 19:24
Швейцария назвала участников украинского саммита мира Политика, 19:22
Фанатов задержали из-за Роналду. Что происходит на Евро-2024 Спорт, 19:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:17
Трамп признал возможность инопланетных форм жизни Общество, 19:13
Карпин рассказал о своих хронических проблемах со здоровьем из-за футбола Спорт, 19:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Премьер Италии обвинила Макрона в предвыборной агитации на саммите G7 Политика, 19:09
Кремль ответил на слова Зеленского об «ультиматуме» Путина Политика, 19:08
В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева Общество, 19:08
В префектуре ЦАО назвали фейком сообщения об обрушении балконов Общество, 19:08
После взрыва машины начальника штаба в Ростовской области завели дело Общество, 19:06
Вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ Спорт, 19:02
Росстат назвал основные драйверы роста экономики на 5,4% за квартал Экономика, 19:00