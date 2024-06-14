Норвежский полузащитник Кнудсен перешел из «Ростова» в немецкий «Хольштайн»

Норвежский футболист перешел из «Ростова» в клуб немецкой бундеслиги

Магнус Кнудсен, который прошлый сезон провел в аренде в датском «Орхусе», продолжит карьеру в «Хольштайне»

Магнус Кнудсен (Фото: fc-rostov.ru)

«Ростов» достиг договоренности о трансфере норвежского полузащитника Магнуса Кнудсена в немецкий «Хольштайн». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

В следующем сезоне «Хольштайн» впервые в своей истории сыграет в бундеслиге, высшем дивизионе чемпионата Германии.

Кнудсен перешел в «Ростов» в январе 2022 года из норвежского «Лиллестрема». За новую команду он успел сыграть лишь один матч, после чего воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт.

Прошлый сезон 22-летний футболист провел в аренде в датском «Орхусе», где в 36 матчах забил три гола и отметился одной результативной передачей.

«Ростов», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин, в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате РПЛ.