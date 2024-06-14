Сборные Германии и Шотландии объявили стартовые составы на первый матч Евро-2024

Германия и Шотландия объявили стартовые составы на первый матч Евро-2024

Встреча на «Мюнхен Арене» начнется в 22:00 мск

Фото: Lars Baron / Getty Images

Сборные Германии и Шотландии объявили стартовые составы на предстоящий матч открытия чемпионата Европы по футболу.

Встреча в Мюнхене начнется в 22:00 мск.

В составе сборной Германии на поле с первых минут выйдут Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Тони Кроос, Джамал Мусиала, Флориан Вирц, Максимилиан Миттельштедт, Илкай Гюндоган и Роберт Андрих.

Стартовый состав команды Шотландии выглядит следующим образом: Ангус Ганн, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Скотт Мактоминей, Киран Тирни, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Че Адамс, Райан Кристи, Джек Хендри, Райан Портеус.

«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.

В группе А также выступают сборные Венгрии и Швейцарии.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.