Щербакова опровергла роман с футболистом

Фигуристка заявила, что у нее никогда не было серьезных отношений с защитником «Пари НН» Максимом Шнапцевым и они уже давно не общаются. «Жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — сказала она

Анна Щербакова (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина в одиночном катании Анна Щербакова опровергла в своем в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что встречается с футболистом «Пари Нижний Новгород» Максимом Шнапцевым.

«Никогда не говорила о своей личной жизни. Но, к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала 20-летняя Щербакова в сторис.

Ранее портал Super.ru сообщил, что Щербакова и Шнапцев уже больше года находятся в отношениях.

Шнапцеву 20 лет, он является воспитанником московского «Локомотива», а в нижегородский клуб перешел в летом 2023-го.

В прошедшем сезоне защитник сыграл за «Пари НН» 17 матчей и отметился двумя голевыми передачами.