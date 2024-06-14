 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Щербакова опровергла роман с футболистом

Фигуристка Анна Щербакова опровергла роман с футболистом Шнапцевым
Фигуристка заявила, что у нее никогда не было серьезных отношений с защитником «Пари НН» Максимом Шнапцевым и они уже давно не общаются. «Жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — сказала она
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина в одиночном катании Анна Щербакова опровергла в своем в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что встречается с футболистом «Пари Нижний Новгород» Максимом Шнапцевым.

«Никогда не говорила о своей личной жизни. Но, к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала 20-летняя Щербакова в сторис.

Щербакова прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Спорт
Анна Щербакова

Ранее портал Super.ru сообщил, что Щербакова и Шнапцев уже больше года находятся в отношениях.

Шнапцеву 20 лет, он является воспитанником московского «Локомотива», а в нижегородский клуб перешел в летом 2023-го.

В прошедшем сезоне защитник сыграл за «Пари НН» 17 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Анна Щербакова

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Щербакова заявила, что ее впечатляет американский фигурист Малинин
Спорт
Щербакова не исключила, что станет тренером после завершения карьеры
Спорт
Щербакова рассказала, какую зарубежную фигуристку она уважает
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Подъезд жилого дома обрушился в Шебекино. Видео Политика, 16:32
Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов Инвестиции, 16:29
Как свежие контрсанкции повлияли на денежные зачеты с нерезидентами Pro, 16:25
Кадры с места обрушения подъезда дома в Шебекино Политика, 16:24
В работе Avito произошел сбой Технологии и медиа, 16:18
СК возбудил уголовное дело за экскурсию на крышу в Петербурге Общество, 16:18
Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 16:15
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Щербакова опровергла роман с футболистом Спорт, 16:05
От $200 тыс. до $1 млн. Как Bernstein объясняет цели для курса биткоина Крипто, 16:05
СК завел уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Благовещенске Общество, 16:03
Джорджа Мелони принимает саммит G7 в Апулии. Фотогалерея Политика, 16:03 
В Италии арестован предполагаемый пособник в побеге Артема Усса Общество, 16:00
Чего боится бизнес в новых ИТ-технологиях РБК и Millennium, 15:59
В Кишиневе отказались принять самолет с оппозиционерами из блока «Победа» Политика, 15:58