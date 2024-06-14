Щербакова прекратила сотрудничество с Тутберидзе

Под руководством Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка Пекина тренировалась с 2013 года

Анна Щербакова (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина в одиночном катании Анна Щербакова прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Сотрудничество прекращено, но на примере Александры Трусовой, которая готовилась к шоу Тутберидзе в ее центре, Анна может в любое время вернуться, для нее двери всегда открыты», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что 20-летняя фигуристка перестала тренироваться у Тутберидзе еще полгода назад в связи с затяжным восстановлением после травмы ноги.

По информации «РИА Новости», высока вероятность, что Щербакова продолжит выступать в шоу Тутберидзе, но возвращаться к спортивной карьере фигуристка на данный момент не планирует.

РБК обратился за комментариями к Тутберидзе, у которой Щербакова тренировалась с 2013 года.

В марте Щербакова сообщила, что перенесла операцию на травмированном голеностопе.

Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года. После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг она получила золото чемпионата Европы 2022 года.

Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но на соревнованиях не выступает после сезона 2021/22.