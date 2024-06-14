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Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Нидерландах

Вторая ракетка России Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе
Людмила Самсонова победила в 1/4 финала бельгийку Гретье Миннен. Ее следующей соперницей может стать соотечественница Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В 1/4 финала 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, победила бельгийку Гретье Миннен, 85-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:5.

Ее следующей соперницей будет победительница пары Робин Монтгомери (США) — Екатерина Александрова (Россия).

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Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Турнир в Хертогенбосе завершится 16 июня. Призовой фонд соревнований составляет €232 тыс.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Людмила Самсонова

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