Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Нидерландах
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
В 1/4 финала 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, победила бельгийку Гретье Миннен, 85-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:5.
Ее следующей соперницей будет победительница пары Робин Монтгомери (США) — Екатерина Александрова (Россия).
Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.
Турнир в Хертогенбосе завершится 16 июня. Призовой фонд соревнований составляет €232 тыс.