Вторая ракетка России Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе

Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Нидерландах

Людмила Самсонова победила в 1/4 финала бельгийку Гретье Миннен. Ее следующей соперницей может стать соотечественница Екатерина Александрова

Людмила Самсонова (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В 1/4 финала 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, победила бельгийку Гретье Миннен, 85-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:5.

Ее следующей соперницей будет победительница пары Робин Монтгомери (США) — Екатерина Александрова (Россия).

Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Турнир в Хертогенбосе завершится 16 июня. Призовой фонд соревнований составляет €232 тыс.