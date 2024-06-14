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Спорт ,  
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Три россиянина оказались в шаге от завоевания Кубка Стэнли

Три россиянина оказались в шаге от завоевания Кубка Стэнли
Тарасенко впервые отличился в финале с 2019 года, когда вместе с «Сент-Луис Блюз» завоевал Кубок Стэнли
Серегей Бобровский и Владимир Тарасенко (оба - &quot;Флорида Пантерз&quot;)
Серегей Бобровский и Владимир Тарасенко (оба - "Флорида Пантерз") (Фото: Reuters)

«Эдмонтон Ойлерз» дома проиграл «Флорида Пантерз» со счетом 3:4 в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии до четырех побед — 3–0 в пользу «Флориды».

В составе хозяев шайбы забросили Уоррен Фёгеле (22-я минута), Филип Броберг (47) и Райан Маклауд (55). У гостей — Сэм Райнхарт (19-я минута), Владимир Тарасенко (30), Сэм Беннетт (34) и Александр Барков (36).

Тарасенко впервые отличился в финале с 2019 года, когда вместе с «Сент-Луис Блюз» завоевал Кубок Стэнли.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счет две результативных передачи. Он побил рекорд века по передачам в одном розыгрыше плей-офф, который принадлежал российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (27, 2020 год). Теперь в активе канадца 29 передач. Абсолютный рекорд был установлен Уэйном Гретцки (31) в 1988 году в составе «Эдмонтона».

Четвертый матч серии пройдет в Эдмонтоне в ночь на 16 июня. В случае победы «Флорида» впервые в истории станет обладателем Кубка Стэнли.

Команда с российскими игроками становится обладателем Кубка Стэнли неизменно с 2016 года. За «Флориду» из россиян помимо Тарасенко и Бобровского выступает защитник Дмитрий Куликов. В составе «Эдмонтона» нет россиян.

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Авторы
Теги
Руслан Алиев
НХЛ россияне в НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз Сергей Бобровский Владимир Тарасенко Хоккей Кубок Стэнли

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Открыть счет

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