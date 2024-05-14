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Словенец стал тренером вратарей в хоккейном ЦСКА

Тренерский штаб ЦСКА пополнили словенец Мохорич и Юрий Бабенко
Клемен Мохорич, который последние четыре года работал в магнитогорском «Металлурге», и Юрий Бабенко пополнили тренерский штаб Илья Воробьева в ЦСКА
Юрий Бабенко и Клемен Мохорич
Юрий Бабенко и Клемен Мохорич (Фото: cska-hockey.ru)

Тренерский штаб ЦСКА, возглавляемый Ильей Воробьевым, пополнили Юрий Бабенко и Клемен Мохорич. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Бабенко занял должность старшего тренера, Мохорич — тренера вратарей.

В штабе также остались тренер по развитию игроков Александр Попов, тренер по физподготовке Хассан Саид и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов.

Бабенко ранее работал в юношеских и молодежной сборной России, московском «Динамо», казанском «Ак Барсе», возглавлял подмосковный «Витязь».

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Словенец Мохорич последние четыре года провел в «Металлурге». Магнитогорский клуб в прошедшем сезоне завоевал Кубок Гагарина, а самым ценным игроком плей-офф стал 21-летний голкипер Илья Набоков. В КХЛ Мохорич также работал в загребском «Медвешчаке», владивостокском «Адмирале» и нижегородском «Торпедо».

ЦСКА объявил об уходе Сергея Федорова с поста главного тренера 27 марта. Его сменил Илья Воробьев. В прошедшем сезоне ЦСКА, который выиграл два предыдущих Кубка Гагарина, завершил выступления в первом раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву».

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