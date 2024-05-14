Словенец стал тренером вратарей в хоккейном ЦСКА

Клемен Мохорич, который последние четыре года работал в магнитогорском «Металлурге», и Юрий Бабенко пополнили тренерский штаб Илья Воробьева в ЦСКА

Юрий Бабенко и Клемен Мохорич (Фото: cska-hockey.ru)

Тренерский штаб ЦСКА, возглавляемый Ильей Воробьевым, пополнили Юрий Бабенко и Клемен Мохорич. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Бабенко занял должность старшего тренера, Мохорич — тренера вратарей.

В штабе также остались тренер по развитию игроков Александр Попов, тренер по физподготовке Хассан Саид и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов.

Бабенко ранее работал в юношеских и молодежной сборной России, московском «Динамо», казанском «Ак Барсе», возглавлял подмосковный «Витязь».

Словенец Мохорич последние четыре года провел в «Металлурге». Магнитогорский клуб в прошедшем сезоне завоевал Кубок Гагарина, а самым ценным игроком плей-офф стал 21-летний голкипер Илья Набоков. В КХЛ Мохорич также работал в загребском «Медвешчаке», владивостокском «Адмирале» и нижегородском «Торпедо».

ЦСКА объявил об уходе Сергея Федорова с поста главного тренера 27 марта. Его сменил Илья Воробьев. В прошедшем сезоне ЦСКА, который выиграл два предыдущих Кубка Гагарина, завершил выступления в первом раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву».