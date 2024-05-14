МВД Франции назвало количество попыток сорвать эстафету олимпийского огня
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили 32 попытки помешать эстафете олимпийского огня во Франции, написал в соцсети Х глава МВД страны Жеральд Дарманен.
«Безопасность вокруг торжеств, связанных с эстафетой олимпийского огня, в хороших руках. Это благодаря тотальной мобилизации сотрудников МВЖ. Было проведено более 330 000 административных расследований, в результате чего были выявлены почти 1200 человек, представляющих угрозу. Кроме того, были пресечены 32 попытки сорвать эстафету и обезврежено 20 дронов. Мы продолжим прилагать усилия для обеспечения безопасности эстафеты», — написал.
Накануне Дарманен говорил, что в Марселе за неделю полиция пресекла 23 попытки помешать проведению эстафеты
Олимпийский огонь доставили в Марсель 8 мая. В Париж его доставят к 26 июля, когда пройдет церемония открытия Олимпиады. За это время он преодолеет путь в 12 тыс. км, через 400 городов и населенных пунктов. Обеспечивать доставку будут за это время около 10 тыс. факелоносцев, в числе которых актеры, спортсмены и другие публичные личности.
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