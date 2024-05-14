Илья Ковальчук заявил, что провел «на 99% последний» матч

Олимпийский чемпион Пхёнчхана, у которого завершился контракт со «Спартаком», сообщил, что открыт к предложениям для работы в качестве менеджера

Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Бывший форвард «Спартака», олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук вряд ли будет продолжать игровую карьеру. Об этом 41-летний хоккеист рассказал на YouTube-канале SmolTalk футболиста «Динамо» Федора Смолова.

«Что касается спортивной карьеры, то думаю, что определюсь в ближайшее время. Но скажу честно, думаю, все прекрасно понимают, что смысла никакого. То, что я хотел, я сделал. <...> Что касается хоккея, на 99% это была моя последняя игра», — сказал Ковальчук.

По его словам, он открыт к предложениям для работы в качестве менеджера. «Это очень интересно, есть какой-то опыт, который могу передать», — отметил хоккеист.

Также Ковальчук рассказал, что не хотел бы проводить прощальный матч.

Ковальчук вернулся в КХЛ в конце декабря и набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард сыграл лишь в пяти из 11 матчей и не отметился результативными действиями.

«Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со счетом 2:4. Контракт Ковальчука завершился 30 апреля.

Ковальчук выступал за «Спартак» в 1999–2001 годах, до отъезда в НХЛ. До возвращения в московский клуб он не выходил на лед с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».