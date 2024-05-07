Брат Нурмагомедова опустился на одну позицию в рейтинге UFC
Россиянин Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе, обновленная версия которого опубликована на сайте промоушена.
28-летний Нурмагомедов теперь занимает 10-е место в рейтинге. Он опустился после возвращения в рейтинг бывшего чемпиона UFC бразильца Жозе Альдо, который на прошлой неделе провел первый за два года бой, победив единогласным решением судей мексиканца Джонатана Мартинеса. Альдо занял в рейтинге восьмое место, чемпионом UFC в легчайшем весе является американец Шон О'Мэлли.
В рейтинге лучших средневесов уроженец Чечни Хамзат Чимаев, который выступает под флагом ОАЭ, поднялся на одну строчку в рейтинге среднего веса и стал 10-м. Чемпионом в этой весовой категории является Дрикус дю Плесси из ЮАР.
Умар Нурмагомедов свой следующий бой проведет с американцем Кори Сэндхагеном на турнире в Абу-Даби 3 августа. Американец — второй в рейтинге бойцов легчайшего веса промоушена.
Умар Нурмагомедов выиграл все 17 боев в карьере, он приходится двоюродным братом бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
Чимаев 22 июня в Саудовской Аравии проведет бой против австралийца Роберта Уиттакера. Победитель получит право на поединок за титул, которым владеет дю Плесси.
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