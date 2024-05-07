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Брат Нурмагомедова опустился на одну позицию в рейтинге UFC

Умар Нурмагомедов опустился на одну позицию в рейтинге легчайшего веса в UFC
Теперь Умар Нурмагомедов занимает 10-е место в рейтинге лучших бойцов в легчайшем весе, он опустился после возвращения в октагон бразильца Жозе Альдо, бывшего чемпиона UFC
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Diego Ribas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянин Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе, обновленная версия которого опубликована на сайте промоушена.

28-летний Нурмагомедов теперь занимает 10-е место в рейтинге. Он опустился после возвращения в рейтинг бывшего чемпиона UFC бразильца Жозе Альдо, который на прошлой неделе провел первый за два года бой, победив единогласным решением судей мексиканца Джонатана Мартинеса. Альдо занял в рейтинге восьмое место, чемпионом UFC в легчайшем весе является американец Шон О'Мэлли.

Бой брата Нурмагомедова возглавит турнир UFC 3 августа
Спорт
Умар Нурмагомедов

В рейтинге лучших средневесов уроженец Чечни Хамзат Чимаев, который выступает под флагом ОАЭ, поднялся на одну строчку в рейтинге среднего веса и стал 10-м. Чемпионом в этой весовой категории является Дрикус дю Плесси из ЮАР.

Умар Нурмагомедов свой следующий бой проведет с американцем Кори Сэндхагеном на турнире в Абу-Даби 3 августа. Американец — второй в рейтинге бойцов легчайшего веса промоушена.

Умар Нурмагомедов выиграл все 17 боев в карьере, он приходится двоюродным братом бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Чимаев 22 июня в Саудовской Аравии проведет бой против австралийца Роберта Уиттакера. Победитель получит право на поединок за титул, которым владеет дю Плесси.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Умар Нурмагомедов Хамзат Чимаев

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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