«Торпедо» расторгло контракт с экс-форвардом сборной России
«Торпедо» и нападающий Дмитрий Полоз договорились о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
32-летний форвард выступал за «Торпедо» с июля 2023 года. Всего он провел за команду 20 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
«Торпедо» выступает сейчас в Первой лиге, после 31 матча команда занимает 13-е место в турнирной таблице.
Полоз ранее выступал за «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Рубин» и «Сочи». В составе сборной России провел 19 матчей и забил три гола, играл на Кубке конфедераций 2017 года.
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