«Торпедо» расторгло контракт с экс-форвардом сборной России

Дмитрий Полоз выступал за московский клуб с лета 2023 года, забил один гол в 20 матчах

Дмитрий Полоз (Фото: torpedo.ru)

«Торпедо» и нападающий Дмитрий Полоз договорились о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

32-летний форвард выступал за «Торпедо» с июля 2023 года. Всего он провел за команду 20 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Торпедо» выступает сейчас в Первой лиге, после 31 матча команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

Полоз ранее выступал за «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Рубин» и «Сочи». В составе сборной России провел 19 матчей и забил три гола, играл на Кубке конфедераций 2017 года.