Нагорных о продлении контракта Галактионова: кто-то очень торопит события

В «Локомотиве» ответили на вопрос о продлении контракта с Галактионовым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что «кто-то очень торопит события», сообщая о продлении контракта с главным тренером

Михаил Галактионов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Все вопросы о возможном продлении контракта с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будут обсуждаться после завершения сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Кто-то очень торопит события. Мы договорились в клубе, что все вопросы будем рассматривать после окончания сезона», — сказал Нагорных.

Ранее 14 мая «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» решил продлить контракт с Галактионовым на два года.

Галактионов возглавил клуб в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 28 турах.