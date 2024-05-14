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В «Локомотиве» ответили на вопрос о продлении контракта с Галактионовым

Нагорных о продлении контракта Галактионова: кто-то очень торопит события
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что «кто-то очень торопит события», сообщая о продлении контракта с главным тренером
Михаил Галактионов
Михаил Галактионов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Все вопросы о возможном продлении контракта с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будут обсуждаться после завершения сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

«Кто-то очень торопит события. Мы договорились в клубе, что все вопросы будем рассматривать после окончания сезона», — сказал Нагорных.

Ранее 14 мая «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» решил продлить контракт с Галактионовым на два года.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Оренбург»

Галактионов возглавил клуб в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В нынешнем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 28 турах.

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Футбол ФК Локомотив Москва Юрий Нагорных Михаил Галактионов

Недвижимость

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