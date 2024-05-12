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«Локомотив» победил «Оренбург» благодаря дебютному голу 18-летнего игрока

«Локомотив» победил «Оренбург» благодаря дебютному голу 18-летнего Батракова
Матч в Оренбурге завершился со счетом 0:2. «Локомотив» одержал вторую победу подряд и поднялся на четвертое место. У Максима Глушенкова две передачи
Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»
Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

Московский «Локомотив» победил «Оренбург» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Оренбурге завершилась со счетом 0:2. Счет на восьмой минуте с передачи Максима Глушенкова открыл 18-летний Алексей Батраков, который впервые отличился в РПЛ.

Еще один гол в ворота «Оренбурга» на 62-й минуте забил Александр Сильянов, которому также ассистировал Глушенков.

На 49-й минуте защитник гостей Жерзино Ньямси из убойной позиции попал в перекладину.

С 83-й минуты хозяева остались вдесятером после удаления Габриэля Флорентина, который получил вторую желтую карточку.

Глушенков отдал уже 14 голевых передач в этом сезоне, больше было только у Халка в «Зените» (16, сезон 2015/16). При этом восемь из девяти последних ассистов «железнодорожников» в лиге — на счету Глушенкова.

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«Локомотив» набрал 47 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

У «Оренбурга» 29 очков и 12-е место.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с воронежским «Факелом» 18 мая, а «Оренбург» — с екатеринбургским «Уралом» 19 мая.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Оренбург
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