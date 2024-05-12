«Локомотив» победил «Оренбург» благодаря дебютному голу 18-летнего игрока
Московский «Локомотив» победил «Оренбург» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра в Оренбурге завершилась со счетом 0:2. Счет на восьмой минуте с передачи Максима Глушенкова открыл 18-летний Алексей Батраков, который впервые отличился в РПЛ.
Еще один гол в ворота «Оренбурга» на 62-й минуте забил Александр Сильянов, которому также ассистировал Глушенков.
На 49-й минуте защитник гостей Жерзино Ньямси из убойной позиции попал в перекладину.
С 83-й минуты хозяева остались вдесятером после удаления Габриэля Флорентина, который получил вторую желтую карточку.
Глушенков отдал уже 14 голевых передач в этом сезоне, больше было только у Халка в «Зените» (16, сезон 2015/16). При этом восемь из девяти последних ассистов «железнодорожников» в лиге — на счету Глушенкова.
«Локомотив» набрал 47 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
У «Оренбурга» 29 очков и 12-е место.
В следующем туре «Локомотив» сыграет с воронежским «Факелом» 18 мая, а «Оренбург» — с екатеринбургским «Уралом» 19 мая.
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