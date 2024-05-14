Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе из «Атлетико»
Агент нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в мадридский «Атлетико».
«Если какие-то переговоры где-то и идут, то трансферные дела любят тишину. Гипотетически вариант с переходом Тюкавина в чемпионат Испании возможен. Но кто об этом пишет — не знаю», — сказал Сафонов Sport24.
По словам агента, главное для Тюкавина сейчас — хорошо отыграть оставшиеся два матча сезона.
Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут заявил «Матч ТВ», что ему ничего не известно об интересе клуба к Тюкавину.
Ранее телеграм-канал «Первый спорт» сообщил, что 21-летний Тюкавин может перейти в «Атлетико».
Тюкавин в нынешнем сезоне РПЛ забил 15 голов, в списке лучших бомбардиров он занимает второе место, уступая Матео Кассьерре из «Зенита» (16).
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