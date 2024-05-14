Агент Тюкавина о переходе футболиста в «Атлетико»: гипотетически это возможно

Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе из «Атлетико»

Алексей Сафонов заявил, что гипотетически вариант с переходом лучшего бомбардира «Динамо» в чемпионат Испании возможен, но главное для футболиста сейчас — хорошо отыграть последние матчи сезона

Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Агент нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в мадридский «Атлетико».

«Если какие-то переговоры где-то и идут, то трансферные дела любят тишину. Гипотетически вариант с переходом Тюкавина в чемпионат Испании возможен. Но кто об этом пишет — не знаю», — сказал Сафонов Sport24.

По словам агента, главное для Тюкавина сейчас — хорошо отыграть оставшиеся два матча сезона.

Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут заявил «Матч ТВ», что ему ничего не известно об интересе клуба к Тюкавину.

Ранее телеграм-канал «Первый спорт» сообщил, что 21-летний Тюкавин может перейти в «Атлетико».

Тюкавин в нынешнем сезоне РПЛ забил 15 голов, в списке лучших бомбардиров он занимает второе место, уступая Матео Кассьерре из «Зенита» (16).