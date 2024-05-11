«Динамо» вырвало победу у «Балтики» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

«Динамо» вырвало победу у аутсайдера и возглавило турнирную таблицу РПЛ

После победы над калининградской «Балтикой» со счетом 3:2 «бело-голубые» обошли «Зенит». «Динамо» забило два гола в компенсированное ко второму тайму время

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 3:2 в гостевом 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Динамо» голы забили Константин Тюкавин (3-я минута), Роберто Фернандес (90+3) и Муми Нгамалё (90+9). У хозяев отличились Анхело Энрикес (32) и Кирилл Капленко (68).

«Бело-голубые» набрали 53 очка и возглавили турнирную таблицу РПЛ. На втором месте «Зенит» (51 очко), на третьем — «Краснодар» (50). Обе команды свои матчи 28-го тура проиграли. «Балтика» с 26 очками расположилась на предпоследней, 15-й строчке.

Тюкавин отличился уже в шестом матче подряд.

В следующем туре «Динамо» 18 мая примет самарские «Крылья Советов», «Балтика» днем позже в гостях сыграет против «Ростова».